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'Saadet Partisi seçime hazır ama diğerleri...'

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, muhalefet partilerinin erken seçime hazırlıksız yakalandığını söyledi. Öksüz, seçimlere hazır olan partinin Saadet Partisi olduğunu ifade etti.

20 Nisan 2018 Cuma 17:12
'Saadet Partisi seçime hazır ama diğerleri...'

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla gündeme gelen erken seçim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi açıklamasının ardından kesinlik kazandı.

İTTİFAKTA İSTİKRAR VAR

Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak yapan AK Parti ve MHP cephesi, başından beri tek adayla devam ederek önemli bir istikrar örneği sergiledi.

CHP PARAMPARÇA

Ana muhalefet ise daha ilk günlerden 5 aday çıkardı. Bir tek genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu adaylık açıklaması yapmadı. Kılıçdaroğlu’nun adaylık kararı hala merak konusu…

“SEÇİMLERE HAZIR OLAN PARTİ SAADET”

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Öksüz, seçimlere Saadet’in seçimlere hazır olduğunu söyledi.

Öksüz’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

(…) Muhalefet hazırlıksız yakalandı… Muhalefet partileri başından bu yana “erken seçim, erken seçim” demelerine rağmen 24 Haziran 2018 tarihini duyunca şöyle bir durdular! En azından gözüken o. Bu seçime ve her seçime her an hazırlıklı olan siyasi parti ise hiç kuşku yok ki Saadet Partisi. Saadet Partisi teşkilatları, uzun süredir tüm birimleri ile “seçime hazırız” mesajı veriyorlardı, zaten! (…)

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:12
  1. erken seçim
  2. Saadet Partisi

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