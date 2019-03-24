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Saadet Partisi seçim bürosuna silahlı saldırı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Rahim K. isimli şahıs iddiaya göre tartıştığı Saadet Partili Mustafa Aslan'ı bacağından yaraladıktan sonra otomobille Saadet Partisi'nin seçim bürosu önüne gelerek piyade tüfeği ile rast gele ateş ederek kaçtı.

24 Mart 2019 Pazar 09:09
Saadet Partisi seçim bürosuna silahlı saldırı

Saadet Partisi seçim bürosu önünde rast gele ateş açtı. Olayda mermilerin isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluşurken, Rahim K. polise teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Rahim K. ile Saadet Partili olduğu öğrenilen Mustafa Aslan arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Rahim K., yanındaki tabancayla ateş ettiği Aslan'ı bacağından yaraladı.

Özel harekat polisleri sevk edildi

Olay yerinden kaçan Rahim K., ardından otomobille Saadet Partisi'nin seçim bürosu önüne gelerek piyade tüfeği ile rast gele ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine özel harekat polisleri ve TOMA'ların da olduğu polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Aslan ise Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayın duyulması üzerine seçim bürosu önünde toplanan partilileri polis güçlükle sakinleştirdi.

SP Birecik Belediye Başkan Adayı olaya tepki gösterdi

SP Birecik Belediye Başkan Adayı Serhat Mehmet Hamdi Dirier, yaşananlara tepki gösterdi. Olayın partililere karşı işlenen bir saldırı olduğunu ifade eden Dirier, "Rahim K., bugün tartıştığı Mustafa Aslan arkadaşımızı hastane caddesinde darp edip tabancayla bacağından yaraladı. Bunun ardından partimizin önüne gelip uzun namlulu tüfekle korkutma ve tehdit amaçlı havaya ateş açtı. Biz bu olayı kınıyoruz. Adalete güveniyoruz. Bu şahısların gözaltına alınmasını bekliyoruz. Birecik halkını sağduyuya davet ediyorum" dedi.

Yaşanan olayların ardından polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Rahim K.'nın ise polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 09:09
  1. Şanlıurfa
  2. Birecik
  3. Birecik Devlet Hastanesi
  4. Saadet Partisi

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