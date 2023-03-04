Saadet Partisi, pazartesi günkü toplantıya İYİ Parti'yi davet etti mi? 'Açıklama geldi'
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, Saadet Partisi yetkililerinin arayarak İYİ Parti'yi pazartesi günü yapılacak olan toplantıya davet etmediklerini bildirdiklerini belirtti.
Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, Saadet Partisi yetkililerinin arayarak İYİ Parti'yi pazartesi günü yapılacak olan toplantıya davet etmediklerini bildirdiklerini ifade etti.
Konuyla ilgili Ersoy, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Ersoy, açıklamada şunları yazdı:
"Saadet Partisi’nin pazartesi günkü toplantıya İyi Parti’yi resmen davet ettiği bilgisi doğru değilmiş. Saadet Partisi yetkilileri arayarak; “böyle bir davet söz konusu değil” dedi."
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