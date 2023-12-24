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Siyaset Saadet Partisi nereye koşuyor? Bunu da mı görecektik! Diyanet'in bütçesinden rahatsız olup 'vicdansızlık' dediler
Siyaset

Saadet Partisi nereye koşuyor? Bunu da mı görecektik! Diyanet'in bütçesinden rahatsız olup 'vicdansızlık' dediler

Yeniakit Publisher
2023-12-24 21:20:00 - 2023-12-24 21:58:03
Saadet Partisi nereye koşuyor? Bunu da mı görecektik! Diyanet'in bütçesinden rahatsız olup 'vicdansızlık' dediler

Tek hayalleri Erdoğan'ı devirip 28 Şubat'ın yasakçı günlerini tekrar uygulamaya koymak olan CHP öncülüğündeki ittifakın bileşenlerinden Saadet Partisi şimdi de Diyanet'ten rahatsız oldu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedefe koyan Saadetli Demir, "Diyanet'in personel sayısı Türkiye'nin tam 11 ilinin nüfusundan daha fazla" dedi.

Saadetli Demir nüfusunun ezici çoğunluğu Müslüman olan Türkiye'nin meclisinde Diyanet İşleri Başkanlığı için ayrılan bütçeyi "vicdansızlık" olarak yorumladı.

Doğan Demir şöyle konuştu:

Bütçesiyle dikkat çeken Diyanet personeli sayısı da şaşırtmıyor. Diyanetin personel sayısı geçtiğimiz haziran sonu verilerine göre 211 bin 164 kişi. Diyanetin personel sayısı Türkiye'nin tam 11 ilinin nüfusundan daha fazla; Artvin, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kilis ve Tunceli’nin nüfusundan daha fazla. Atama bekleyen binlerce öğretmen varken, atama bekleyen binlerce mühendis varken, kadro bekleyen binlerce belediye şirket işçisi varken bu kurumun yaptığı düpedüz kul hakkına girmektir, vicdansızlıktır, haksızlıktır.
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