Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi seçimlerde ne kadar oy alıyor?

Türkiye 24 Haziran 2018’de genel seçime 31 Mart 2019’da ise yerel seçime gitti. 24 Haziran 2018’de cumhurbaşkanı ve 27'nci dönem milletvekilleri seçim sonuçlarına göre, Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 52.6 oy alırken CHP adayı Muharrem İnce yüzde 30,6, HDP’nin adayı Demirtaş yüzde 8.4, İYİ Parti adayı Meral Akşener yüzde 7,3, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu ise yüzde 0,9 oranında oy aldı. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti yüzde 42,6 oy oranıyla 295 milletvekili çıkartırken, CHP yüzde 22.6 ile 146, HDP yüzde 11.7 ile 67, MHP yüzde 11.1 ile 49 milletvekili, İYİ Parti ise yüzde 10 ile 43 milletvekili çıkartabilidi.

Saadet Partisi seçim sonuçları

Saadet Partisi 24 Haziran 2018 seçimlerinde yüzde 1.3 oranında oy aldı.

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlar ise şöyle oldu: Cumhur İttifakının oy oranı yüzde 51,64 olurken, Millet ittifakının oy oranı yüzde 37,57 oldu. Seçimde AK Parti yüzde 44.33 oy oranı ile 15 büyükşehir, 21 il ve 535 ilçeyi kazanırken, CHP yüzde 30,12 oy oranı ile 11 büyükşehir, 10 il ve 191 ilçeyi kazandı. İYİ Parti yüzde 7.45 oy oranı ile sadece 19 ilçeyi kazandı. MHP yüzde 7.31 oy oranı ile 1 büyükşehir, 10 il ve 145 ilçeyi kazandı.

Saadet Partisi yerel seçim sonuçları

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi'nin Türkiye geneli seçim sonucu şöyle oldu: Türkiye geneli oy oranı: Yüzde 2,71, Türkiye geneli oy sayısı: 1 milyon 257 bin 487. Saadet Partisi’nin 31 Mart yerel seçimleri sonrası kazandığı belediyeler ise şunlar oldu:

Adıyaman - Kahta - İbrahim Yusuf Turanlı % 48,11

Ağrı - Eleşkirt - Ramazan Yakut % 35,88

Ağrı - Patnos - Dedeli - Reşit Kıvanç % 51,79

Iğdır - Tuzluca - Ahmet Sait Sadrettin Türkan % 29,80

Batman - Beşiri - Sait Karabulut % 41,45

Batman - Gercüş - Kayapınar - Samir Özhan % 36,91

Bitlis - Hizan - Cezail Aktaş % 35,60

Diyarbakır - Çüngüş - Ali Suat Akmeşe % 50,35

Osmaniye-Hasanbeyli - Selahattin Denizoğlu % 49,40

Sakarya - Pamukova - İbrahim Güven Övün % 54,40

Siirt - Baykan - Veysel Karani - Murat Akgün % 36,78

Giresun - Çanakçı - Tuncay Kasım % 57,81

Giresun - Dereli- Yavuzkemal - Adem Önal % 49,93

Kütahya - Tavşanlı - Tepecik - Ahmet Tekin % 49,80

Muş - Merkez - Serinova - Engin Atılgan % 39,95

Muş - Merkez - Kızılağaç - Burhan Öğüt % 50,06

Muş - Merkez - Karaağaçlı- Suphi Özbayam % 56,07