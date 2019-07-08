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Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Aktaş Güven Tazeledi

Kayseri şehir tiyatrosunda gerçekleşen Melikgazi ilçesi 7.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:25
Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Aktaş Güven Tazeledi

Kayseri şehir tiyatrosunda gerçekleşen Melikgazi ilçesi 7. Olağan Kongresi’nde Saadet Partisi Melikgazi ilçe Başkanı Sinan Aktaş güven tazeledi.


İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Nazır Cihangir İslam’ın da katıldığı kongre’de konuşma yapan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, “Kongreler siyasi partilerimizin olmazsa olmazıdır, her 3 senede yenilenerek görev yapmak isteyen arkadaşlarımıza fırsat tanımaktadır” dedi.


Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş, “İcra etmek için toplandığımız Melikgazi ilçemizin 7. Olağan Kongresi’ni teşkilatlarda yenilenme, toparlanma, hizmet aşkıyla dolu bir kongre olmasını temenni ediyorum. Bu kongreler teşkilatlarda hizmet aşkıyla dolu kardeşlerimizi saflarımıza katarak yeni ve daha güzel hamleler yaparak ülkemizin faydasına olan hizmetlerde ve faaliyetlerde bulunmak için bir fırsattır. Kongreler siyasi partilerimizin olmazsa olmazıdır. Her 3 senede yenilenerek görev yapmak isteyen arkadaşlarımıza fırsat tanımaktır” diye konuştu.


Başkan Ürkündaş, birçok sorunla karşı karşıya olduğumuz bu günlerde kongremizi icra ediyoruz diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Bu kongremizi her geçen gün ağırlaşan hayat şartları altında ülkemizin sonu belirsiz mecralara sürüklendiği, içeride ve dışarıda yapılan yanlış politikalar, korku ve dayatmanın maksimum düzeylere çıktığı adaletin rafa kaldırıldığı, zamların arttığı, işsizliğin yüzde 20’lere tırmandığı siyasi ahlakın kalmadığı, Kayseri’de boşanmaların arttığı velhasıl bir çok sorunla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde kongremizi icra ediyoruz”


Yapılan konuşmaların ardından yapılan seçime tek liste ile giren Sinan Aktaş güven tazeledi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:25
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