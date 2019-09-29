Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu protesto ettiler! 'Yuhalayıp sahneden indirdiler' 'Sivas Tanıtım Günleri' etkiliğine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir grup tarafından protesto edildi.

26-29 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen 'Sivas Tanıtım Günleri' etkiliğine katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu vatandaşlar tarafından protesto edildi. 'Sivas Tanıtım Günleri' etkinliğinde sahneye çıkan Temel Karamollaoğlu'nu bir grup öfkeli vatandaş ıslıklarla protesto ederek konuşma yapmasına izin vermedi.

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