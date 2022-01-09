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Siyaset Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı
Siyaset

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 12:59:00 -
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedavisi gören Temel Karamollaoğlu’nun tedbir ve tedavi amacıyla hastane yatırıldığı aktarıldı.

Saadet Partisi'nden koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." denildi.

Karamollaoğlu: Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum

Saadet Partisi, Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Kovid- 19'a ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" demişti.

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