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Saadet Partisi Lideri Abdullah Gül'le görüşecek

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Çarşamba günü İstanbul'da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya geliyor.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:23
Saadet Partisi Lideri Abdullah Gül'le görüşecek

Saadet Partisi Basın Müşavirliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı.

SALI GÜNÜ AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞECEK

Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:23
  1. Saadet Partisi
  2. temel karamolllaoğlu
  3. Abdullah Gül
  4. erken seçim

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