Saadet Partisi, İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyen HDP-CHP-İP ile neden aynı tarafta?

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, eşcinsel sapkınlığa yasal zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi’ne karşı durmasına rağmen; Saadet Partisi, sözleşmenin propagandasını yapan CHP, İYİ Parti ve HDP ile aynı ittifakta yer almaya devam ediyor.

LGBT eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran maddeleriyle bilinen ve birçok kesimin tepki gösterdiği İstanbul Sözleşmesi, CHP, İYİ Parti ve HDP tarafından destekleniyor.

Liderler ve partililer İstanbul Sözleşmesi’ne olan desteğini TBMM’ye de yansıtırken büyük bir gayretle sözleşmenin propagandasını yapmaya devam ediyor.

Pervin Buldan ve Meral Akşener aynı maskeyi taktı

Gaylere, lezbiyenlere, metres hayatına desteği ile bilinen HDP’nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kadın grubuna seslendiği toplantıda "İstanbul Sözleşmesi'ni Uygula" yazılı bir maske ile konuşmasını gerçekleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de HDP ile ortak bir noktada daha buluşarak Buldan’ın taktığı maskenin aynısını grup toplantısında kullandı.

İstanbul Sözleşmesi aileleri parçalıyor

Kadın ölümlerinin artışına sebep olan, aileleri yıkıma götüren, eşcinsel sapkınlığa meşru zemin hazırlayan İstanbul Sözleşmesi’ne karşı 'Milli Gazete' tavrını net bir şekilde gösteriyor.

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, İstanbul Sözleşmesi'ndeki haklılığına rağmen Saadet Partisi, sözleşmenin propagandasını yapan İP, HDP ve CHP ile aynı ittifakta yer alıyor. Saadet Partisi'nin aileleri yok etmeye mahkum eden İstanbul Sözleşmesi'ni detekleyenlerle kirli ittifakını neden sürdürdüğü ise merak ediliyor.

Hakkı savunma anlayışıyla yola başlayan Saadet Partisi Hakk'ın karşısında duranlarla ittifakına devam ederken, ailelerin parçalanmasında etkisinin olacağı da bilinen bir gerçek.