  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rasim Ozan, isim isim sıraladı! Bu saydıklarım, isteseler de Erdoğan muhalifi olamazlar, Cumhurbaşkanı sever bunları! Listedeki kişiler şaşkına çevirdi

Akaryakıta dev zam! 4,5 liraya yakın geliyor, tarih bile ortaya çıktı

İsrailli eski general Yitzhak Brick endişeli: “Gazze’de giderek çamura batıyoruz”

İşte 2023'ün en'leri! Ahmet Hakan, bomba listeyi paylaştı: Neler var neler

Milyonlar ne diyeceğini merak ediyordu! Devlet Bahçeli’den flaş “Süper Kupa” çıkışı! Herkesi ters köşe yaptı

Hamzalı katliamı lanetle anıldı… Terör örgütü PKK, 6’sı çocuk 9’u kadın 23 kişiyi katletmişti

Yalan, Seküler yüzsüzlerin karakterinde yuva yapmış! Şehidin eşinden o iddiaya yalanlama

Dünya yeni yılı kutlarken İsrail Gazze'ye bomba yağdırdı: En az 21 ölü

Esed yine sivilleri katletti

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
Siyaset Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da ırkçılara ve Fatih Altaylı'ya isyan etti!
Siyaset

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da ırkçılara ve Fatih Altaylı'ya isyan etti!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 22:05:00 - 2024-01-01 22:09:16
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da ırkçılara ve Fatih Altaylı'ya isyan etti!

Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı taşıyan adama saldırılmasına ve sonrasında saldırgana verilen desteğe bir tepki de Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı'dan geldi.

Saadetli Yazıcı, "Filistin mazlumları ve şehitlerimiz için sabah yollara düşen vatandaşımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Kelime-i tevhidin ne olduğunu dahi bilmeyen bu gençlerin cehaletini kullananlar hadlerini bilsinler." dedi.

Fatih Altaylı'ya sert tepki: Bu yaşta etkileşim için çırpınan bir zavallısın!

Mesajında Fatih Altaylı'ya etiketleyen Yazıcı, şöyle devam etti:

Gençliğimizi faşist zombilere dönüştürmelerine izin vermeyeceğiz. Dijital medya maymunluğu yapanlar ise cehaletlerinden değil, para için, daha çok dijital etkileşim için bu durumu alkışlamaktadır. Bu yaşta etkileşim için çırpınan bir zavallısın.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Gündem

Filistin'e destek yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Varank'tan Fatih Altaylı'ya Levent Kırcalı bomba gönderme! 'Evet ben salağım'
Varank'tan Fatih Altaylı'ya Levent Kırcalı bomba gönderme! 'Evet ben salağım'

Gündem

Varank'tan Fatih Altaylı'ya Levent Kırcalı bomba gönderme! 'Evet ben salağım'

'Eline sağlık' tweeti atan Fatih Altaylı’ya tepkiler çığ gibi!
'Eline sağlık' tweeti atan Fatih Altaylı’ya tepkiler çığ gibi!

Gündem

'Eline sağlık' tweeti atan Fatih Altaylı’ya tepkiler çığ gibi!

Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!
Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!

Gündem

Kelime-i Tevhid'den bihaber İslam karşıtları provokasyon peşinde!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23