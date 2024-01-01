Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı da ırkçılara ve Fatih Altaylı'ya isyan etti!

Saadetli Yazıcı, "Filistin mazlumları ve şehitlerimiz için sabah yollara düşen vatandaşımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Kelime-i tevhidin ne olduğunu dahi bilmeyen bu gençlerin cehaletini kullananlar hadlerini bilsinler." dedi.

Fatih Altaylı'ya sert tepki: Bu yaşta etkileşim için çırpınan bir zavallısın!

Mesajında Fatih Altaylı'ya etiketleyen Yazıcı, şöyle devam etti:

Gençliğimizi faşist zombilere dönüştürmelerine izin vermeyeceğiz. Dijital medya maymunluğu yapanlar ise cehaletlerinden değil, para için, daha çok dijital etkileşim için bu durumu alkışlamaktadır. Bu yaşta etkileşim için çırpınan bir zavallısın.



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