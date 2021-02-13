Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan Kadir Topbaş mesajı
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatı sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu başsağlığı mesajı paylaştı.
Uzun bir süredir koronavirüs tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, bugün öğle saatlerinden sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Topbaş'ın vefat haberi sonrası başsağlığı mesajı paylaştı.
Karamollaoğlu, şunları kaydetti:
"Uzun zamandır yoğun bakımda tedavi gören, görev yaptığı süre zarfında İstanbul’a önemli hizmetlerde bulunmuş Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Topbaş ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin."