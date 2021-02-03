Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan darbe açıklaması: Arkasında onlar var

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından soruları cevapladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı bir programda darbe girişimine ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine Temel Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Geçmişte de açıkça ifade ettik ki bunun arkasında ABD var. Türkiye'deki ihtilallerin hepsinin arkasında ABD olmuştur. Şimdi de Sayın Soylu onu mu kastetti bilmem ama iktidarın da o dönemde çok ciddi iddiaları vardı. Çünkü ihtilalin esas karargahı maalesef Adana'da NATO üssüydü. Bunlar da biliniyordu."