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Aktüel Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Zonguldak il kongresine katıldı
Aktüel

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Zonguldak il kongresine katıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 17:31:15 -
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu telekonferansla Zonguldak il kongresine katıldı

ZONGULDAK (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, her alanda Türkiye'nin sorunlarına hakim olduklarını ve çözüm yollarını da en iyi bilen siyasi parti olduklarını söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin Zonguldak 6. Olağan Kongresine telekonferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye'nin çeşitli sorunları olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Bu dertlere 'dur' diyecek parti Saadet Partisi'dir. Partimiz her alanda bu ülkenin sorunlarına hakimdir ve çözüm yollarını da en iyi bilen siyasi partidir. Yaşanabilir bir Türkiye için özetlediğimiz 7 derdimize karşı 7 vaadimiz var." diye konuştu.

Karamollaoğlu, kendilerini toplumsal barışı sağlamakla mükellef gördüklerini söyleyerek, "Bu ülke insanının birbirinin kardeşi olduğunu ve bu topraklarda dini, fikri, yaşamsallığı farklı olan kesimlerin birlikte huzur içerisinde yaşayabileceği bir Türkiye'yi inşa etmek bizim en büyük hedefimizdir ve bu mümkündür." ifadesini kullandı.


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