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Siyaset Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılacak?
Siyaset

Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılacak?

Son dakika haberi: Milli Görüş Vakfı Başkanı ve SP Yüksek İstişare kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından sonra önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede 2023 seçimlerinde Saadet Partisi’nin hangi iltifata yer alacağı gibi konuların görüşülüp görüşülmediği merak edilirken, Saadet Partisi’nin hangi ittifakta yer alacağı konusunda ön nabız yoklama yaptığını da söyleyenler var. Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinde gündeme ilişkin konularda istişarelerde bulunulduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:24:00 - 2021-11-10 15:29:47
Saadet Partisi Cumhur İttifakı’na mı katılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşme başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi, saat 15.00'te başladı.

Erdoğan ile Temel Karamollaoğlu ne konuştu?

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesinde güncel konuların değerlendirileceği, fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Yeni anayasa çalışmalarının da masada olduğu öğrenildi. Erdoğan ile Karamollaoğlu, referandum sürecinde bir araya gelmiş, daha sonra bir görüşme olmamıştı. SP Liderinin bir görüşme talebi olduğu ve randevu aldığı öğrenildi. Öte yandan Karamollaoğlu, 'İnşallah görüşmemizden hayırlı sonuçlar çıkar' dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şu an için herhangi bir ittifak içinde yer almadıklarını ve böyle bir şeyin söz konusun olmadığını ifade etmişti. Karamollaoğlu ayrıca "Cumhurbaşkanımız ile görüşme arzusundayım. Bundan sonra da nerede bulunacağız bir beyanda bulunmadık. Bundan dolayı da seçim sathı mahallinin dışında 'falancı ittifaktayız' gibi bir yaklaşım biraz zorlama sayılabilir." ifadelerini kullanmıştı. Vefat eden Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi’nin Millet İttifakı’nda yer almasından rahatsızlığını her defasında dile getiriyordu.

 

Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi seçimlerde ne kadar oy alıyor?
Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi seçimlerde ne kadar oy alıyor?

Siyaset

Saadet Partisi ne kadar oy aldı? Saadet Partisi seçimlerde ne kadar oy alıyor?

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Yorumlar

Hasan Varol

hayin ingiliz ....
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