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Saadet Partisi, Abdullah Gül ile görüşüyor

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çarşamba günü Abdullah Gül ile bir araya gelecek.

23 Nisan 2018 Pazartesi 21:41
Saadet Partisi, Abdullah Gül ile görüşüyor

Saadet Partisi Basın Müşavirliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı.

SALI GÜNÜ AKŞENER GÖRÜŞMESİ

Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞECEK

Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 21:41
  1. Abdullah Gül
  2. temel karamollaoğlu
  3. saadet partisi
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • BekirBekir46 dk önce
    Topunuz gelin lan...Ingiliz abdul, kripto fetocu meral,kasetci kemal ve 80 lik temel.Hepinizi kendiniz gibi tarihin kirli ve pis sayfalarina gomecegiz.....
  • MardinliMardinli1 sa önce
    Görüşsün bakalım ne yapacak.Bir şey olmaz tahmin ediyorum abdullah gül aday olursa kayıp edecek insaallah o riska girmez.Millete ümmete hayırlısı olan rabbim tecelli etsin ama ben bu temele ne oluyor bu kadar çaba gösteriyor hepsi erdoğana karşı kininden yapıyor.İnşaallah bunun boşa çıkacak ve kininden kahrinden hastalanıp ölecek.Çünkü bunun çapası boş değil.Muhakak bu çarpanın altında bir şey vardır
  • Mehmet Mücahit Mehmet Mücahit 1 sa önce
    ingiliz anahtarı Temel,Erbakan hocamız bugün sağ olsaydı suratına tükürürdü,yahu sizin hiç utanmanız sıkılmanız yokmu,Erbakana bayrak açan Gül değilmiydi
  • Mehmet Mücahit Mehmet Mücahit 1 sa önce
    ingiliz anahtarı Temel,Erbakan hocamız bugün sağ olsaydı suratına tükürürdü,yahu sizin hiç utanmanız sıkılmanız yokmu,Erbakana bayrak açan Gül değilmiydi
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