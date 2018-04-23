Saadet Partisi, Abdullah Gül ile görüşüyor
CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çarşamba günü Abdullah Gül ile bir araya gelecek.23 Nisan 2018 Pazartesi 21:41
Saadet Partisi Basın Müşavirliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı.
SALI GÜNÜ AKŞENER GÖRÜŞMESİ
Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yarın saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞECEK
Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.
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