Saadet Partilileri çılgına çevirecek yazı! Saçlarını başlarını yolacaklar

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın "Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndaki varlığı algıları engelleyen bir paratoner vazifesi görmektedir" sözlerini çok fena ti'ye aldı.

"Saadet, masanın paratoneriymiş?!.. 'Masanın adayı aynı zamanda 'HDP/PKK'nın da adayı' ya... N'apıyor Saadet mesela? Algıyı nasıl engelliyor? Negatifi emip, pozitifi mi veriyor masaya, Kandil gerginliğini toprağa mı boşaltıyor?" diye soran Genç, olay yazısında şunları kaydetti:

"Saadet Partisi Gen. Başkn Yrd. Bülent Kaya beyan etmiş;

"Saadet Partisi'nin Millet İttifakı'ndaki varlığı algıları engelleyen bir paratoner vazifesi görmektedir."

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Saadet, masanın paratoneriymiş?!..

'Masanın adayı aynı zamanda 'HDP/PKK'nın da adayı' ya..,

N'apıyor Saadet mesela? Algıyı nasıl engelliyor?

Negatifi emip, pozitifi mi veriyor masaya, Kandil gerginliğini toprağa mı boşaltıyor?!..

Kolay işler değil. Mücahit ilan ettikleri Bye Bye Kemal'in cumhurbaşkanı olması için cihat edecekler!.. CHP'nin ne kadar dindar bir parti olduğunu anlatacaklar.

O yüzden de ayakkabı ile seccadeye basılmasına ses çıkarmadılar.

(Ayrıca cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık, vekillik falan riske girmesin, değil mi?!..)

Eyy Paratoner Saadet...

Söyleyin By Kemal'e ayakkabısıyla seccadeye basmasın. Seçimlere kadar Cuma'ya giderken onu da yanınızda götürün.

'Kunut Duası'nı Ayet, "Hak geldi, batıl zail oldu" Ayetini Erbakan'ın sözü sanıyor. Hz. Ali'ye; 'düşünür' diyor.

"Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir..," diyor. (Tövbe Estağfirullah... kadınların değil, 'anaların'...)

Böyle olmuyor Paratonerler!..

Bye Bye Kemal'i hızlandırılmış mücahitlik programınıza alın da seçime yetişsin!.."