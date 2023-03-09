Saadet Partililer iyice şaşırdı! Başörtülü Erdoğan'dan başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu'na 'mücahid' yakıştırması!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı masaya dahil etmesiyle 6 parti, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak belirledi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, Temel Karamollaoğlu 6 Mart'ta yapılan toplantının ardından duyurdu. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanan CHP'liler 'Türkiye laiktir laik kalacak', 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı.

Milli Görüşçüler, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart'ta yaşananların tarihe kara bir gün olarak geçtiğini belirterek, Saadet yönetiminin Milli Görüş davasına ihanet ettiğini açıkladı.

Erbakan'ın 'mücahid' unvanını Kılıçdaroğlu'na yakıştırdılar

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Saadet Partisi 'çıtayı bir üst seviyeye çıkararak' Kılıçdaorğlu hakkında Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlatacak açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi, hayatını İslam davasına adayan merhum Necmettin Erbakan ile özdeşleşen 'mücahid' unvanını, başörtüsü için '1 metrelik bez parçası' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandı.

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Başörtülü Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na güzelleme

Çebi'ye tepkiler devam ederken Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan, Milli Görüşçüleri iyice kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Kendisi de başörtülü olan Erdoğan, Çebi'nin paylaşımını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?

Sn. Kılıçdaroğlu sadece bir aday değil, bu ülkeye dair umudumuzun, karanlıktan çıkışımızın ortak temsilidir.