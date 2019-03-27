“Saadet Partililer bunu dediği zaman benim sinirler tavana çıkıyor” Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bazı Saadet Partililerin, “CHP’yi destekliyoruz, yeter ki AK Parti’yi indirelim” demesi durumunda, “sinirlerinin tavan yaptığını” söyledi.

yeniakit.com.tr Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin birinci sayfalarındaki haberler masaya yatırıldı. Programda, Yeniden Refah Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı da konuşuldu. Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar Fatin Dağıstanlı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan imzalı yayınlanan açıklamada, Cumhur İttifakı’na işaret edildiğini, açık açık destek verilmediğini savundu. Dağıstanlı, daha açıktan destek verilmesi gerektiğini belirtti. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Ben prensip olarak olaya şöyle bakıyorum; yanlışa imza atmasınlar, doğruyu destekleme noktasında biraz çekimser kalırlarsa, orada da biz hoşgörülü olalım.” ifadesini kullandı. “Benim sinirler tavana çıkıyor” AK Partili ve CHP’lilerin yarıştığı yerde Saadet Partililerin tutumu hakkında konuşan Karahasanoğlu, “Saadet Partililer, ‘Biz CHP’lilerden yana tavır alıyoruz, AK Parti’yi indirmemiz lazım’ dediği anda, benim sinirler tavana çıkıyor” dedi. İşte Manşetlerin Dili’nde, konuya dair çarpıcı açıklamaların yapıldığı dakikalar:

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