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“Saadet Partililer bunu dediği zaman benim sinirler tavana çıkıyor”

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bazı Saadet Partililerin, “CHP’yi destekliyoruz, yeter ki AK Parti’yi indirelim” demesi durumunda, “sinirlerinin tavan yaptığını” söyledi.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:48
“Saadet Partililer bunu dediği zaman benim sinirler tavana çıkıyor”

 yeniakit.com.tr  Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla Akit TV’de yayınlanan Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin birinci sayfalarındaki haberler masaya yatırıldı. Programda, Yeniden Refah Partisi’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı da konuşuldu.

Yeniden Refah Partisi safını belli etti! 31 Mart kararlarını açıkladılar

Fatin Dağıstanlı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan imzalı yayınlanan açıklamada, Cumhur İttifakı’na işaret edildiğini, açık açık destek verilmediğini savundu. Dağıstanlı, daha açıktan destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Ben prensip olarak olaya şöyle bakıyorum; yanlışa imza atmasınlar, doğruyu destekleme noktasında biraz çekimser kalırlarsa, orada da biz hoşgörülü olalım.” ifadesini kullandı.

“Benim sinirler tavana çıkıyor”

AK Partili ve CHP’lilerin yarıştığı yerde Saadet Partililerin tutumu hakkında konuşan Karahasanoğlu, “Saadet Partililer, ‘Biz CHP’lilerden yana tavır alıyoruz, AK Parti’yi indirmemiz lazım’ dediği anda, benim sinirler tavana çıkıyor” dedi.

İşte Manşetlerin Dili’nde, konuya dair çarpıcı açıklamaların yapıldığı dakikalar:

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:48
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. Saadet Partisi
  3. AK Parti
  4. CHP
  5. Fatih Erbakan
  6. Ali İhsan Karahasanoğlu
  7. Fatin Dağıstanlı
  8. Akit TV
  9. Manşetlerin Dili

YORUM YAZ

  • HalitHalit16 dk önce
    Sami adlı arkadaş, milli görüş erlerinin ahirette(bizimle) hesaplaşacağını yazmış. Ahirete inanan birisinin 2002 yılından 2019 yılına kadar olan müslümanların kazanımlarını görmeyip de sinirlerinin zıplaması garibime gitti. Fetö’cü zombiler gibi, liderinizin her dediğini yapmaktan vazgeçin. Sonra sizin için çok geç olacak. Ahirette hesaplaşacağız diyordun da onun için söyledim. Bakalım kim kiminle hesaplaşacak.
  • kalelikaleli18 dk önce
    bu sadetçilere öle demeyin her yerde varlar bunlar birinci partiler aslında hkim hangi partiye oy verirse versin bunlara göre sadetçidir.göreceksiniz çok az bir süre kalmış bulunmaktadır ki bunlar ortalığı gene silip süpürecekler mangalda kül bile kalmayacak.yani anlayacağınız istanbul ankara mersin adana izmir bursa say sayabilirsen saymakla bitiremediğimiz bu şehirlerin hepsi onların olacakmış.
  • Hasan ÇetinHasan Çetin20 dk önce
    Muhterem Erbakan Hocamın kemiklerini sızlatanlardan ancak bu olur.Ama kişi sevdiği ile beraberdir buyuruyor (SAV) efendimiz.Bunlar Milli Görüşün M si bile olamazlar,bu milleti ne zannediyorlar.Çok yazık kınıyorum.
  • müslümmüslüm28 dk önce
    O sözü söyleyen SP li değil olsa olsaAKP trollerinin SP lileri karalamakiçin yaptıkları bir oyundur. Kusura bakmayın Cumhuriyet tarihinden itibaren bu seçim arefeside AKP liler kadar yalan iftira atanlar çıkmadı. Dün AKP de olam Meclisüyesi bu gün SP ye geçince terörist oluyor. Bunasıl bir zihniyet bunu nasıl izah edeceksiniz....
  • Yiğit Yiğit 37 dk önce
    Sayın.yorumcu sami ..Bak yiğenim adıyamanda karsda bursada ve birçok şehirde HDPKK dediğin miili görüşten eser kalmamış O münafık gruha destek veriyor gözünüzdeki perdeyi kaldırın artık Kafanıza takılmış at gözlüğünden kurtulun aramıza katılın burda sizede yer var yiğenim.Gazeteciye kafan atana kadar o kafa bizlere takılır ilk önce Haddini bil.
  • sukrusukru45 dk önce
    Adamlar yeterli akparti gitsin diye şeytanla bile hiç çekinmeden işbirliği yaparlar.Nihayetinde işbirliği yaptığı pkk,nın şeytandan aşağı kalır bir yanı varmı.
  • NecmettinNecmettin53 dk önce
    Ben saadetlilerin cezai ehliyetlerinin olmadığını düşünüyorum
  • samisami56 dk önce
    HADİ ORADAN KİM DEMİŞ SAADET CHP Yİ DESTEKLİYOR DİYE YALANCI.Türkiyenin 1389 beldesinde tek başına seçime giren bir parti neden chp yi desteklesin arkadaş.Sende sinir varda bu millet te sinir yokmu,sizin bu yalan yanlış hakarete varan gazetecilik anlayışınızda bizim sinirlerimizi hoplatıyor ne yapalım şimdi.Asıl sizinle ahiret yurdunda hesaplaşacak milli görüş erleri haberiniz olsun.

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