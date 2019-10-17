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Saadet Partili vekilden Barış Pınarı Harekatı tepkisi! "Onlar bu ülkenin parçası değil mi"

Saadet Partisi'nin CHP sayesinde Meclis'e giren vekili Cihangir İslam, Barış Pınarı Harekatı ve HDP hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

17 Ekim 2019 Perşembe 11:29
Saadet Partili vekilden Barış Pınarı Harekatı tepkisi! "Onlar bu ülkenin parçası değil mi"

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Barış Pınarı Harekatı öncesi, PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin de bilgilendirilmesi gerektiğini savundu. İslam, "CHP, MHP, İYİ PARTİ bilgilendirildi. Peki, HDP niye bilgilendirilmedi? HDP bu ülkenin bir parçası değil mi? HDP bu ülkede milyonlarca seçmeni temsil etmiyor mu arkadaşlar?" diye sordu.

Meclis'te konuşan İslam, harekat hakkında yalnızca 3 partiye bilgi verilmesine tepki göstererek, "Şimdi, 3 partiyi bilgilendirdiniz. Bu Mecliste kaç parti temsil ediliyor? 9 parti. 5'inin grubu var, sizi saymıyorlar diyelim. CHP, MHP, İYİ PARTİ bilgilendirildi. Peki, HDP niye bilgilendirilmedi?" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:29
  1. Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. HDP

YORUM YAZ

  • Bestami ERSÖZBestami ERSÖZ7 dk önce
    Saadet partisi ruhuna Fatiha.
  • milletmillet8 dk önce
    Nedenini pekala biliyor iblis. Derdi fitnedir Rabbim fırsat vermesin tez vakit belasını versin
  • ibrahimibrahim22 dk önce
    bu devşirme ... de maya sının karakterininhükmünü icra ediyor çok görmeyin
  • AliAli23 dk önce
    Adam doğru söylüyor. Bölücülük yapılmasın Hdp’ye karşı
  • ADIYAMANLIADIYAMANLI23 dk önce
    Yav sen halen anlamadın mı zaten cHP'si senin gibi satılmış saadeti ve iyi partisi zaten hDP ile birsiniz ona hizmet ediyorsunuz, daha neyi bilgilendirsin sen hele bi aynayı iyi sil baktığında kendine değil hDP'nin kime hizmet ettiğini ve kimin senin kurmayını çevirip ses çıkarmanı istediğini belki görürsün, ne yapayım göz var görmez, kulak var duymaz, kalp var idrak etmez, sen hDP'nin tüm anırmalarına rağmen halen hDP'nin adına .... ne diyeyim kişi sevdiği ile beraberdir de haydi ahirette sarmaş dolaş olursunuz de haydi
  • ABDABD29 dk önce
    adama bak yahu desdek oldukları yetmiyor gibi birde avukatlığını yapıyorErbakan hocanın herhalde kemikleri sızlıyordur
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı32 dk önce
    Münafık fetöcü zındık...Cehenneme git...İngiliz temelin odalık ..esi...
  • Leyla Leyla 33 dk önce
    Lan oğlum operasyon başarıyaulaştıkça bütün çatlak ve hayin olanlarinsesi çıkmaya başladısiz zaten operasyona hayır oyu verdiniz verenler teker teker hortlamaya başladı.bunlar millet vekili nusfetteleridir zaten .ulan bu harekat milli bir duruş ister sana ve senin gibi aymazlara oy verenler de dahil hepiniz vatan hayinisiniz devletten aldığınız paralar burnunuzdangelsin şerefsiz ermeni tohumlari .konuşmayın bari kime mesaj verdiğinizbelli biliniyor. Hadi si......tir git.
  • MardinliMardinli37 dk önce
    Bana göre bu saidi partisi ile hdp chp den farkı yoktur.Tamam hdp bir partidir bu parti türkiyenin iyiliğini istiyor mu?İstemiyor pkkyi destekliyormu desteklemiyormu?Bu melune sorulmalıdır gerçi chp hdpden farkı yoktur ama ginede hükümet onları bilgi verdi bu konuda
  • KeskinliKeskinli39 dk önce
    Yayla ganciği gibi poz veren .. haber yapmayin kendini adamdan saymaya başlamış.
  • Nizami alem Nizami alem 40 dk önce
    Avukat, hemde kuzu görünümlü çakal avukat...
  • OsmanliOsmanli41 dk önce
    Bu ... vekil secenlerde hata
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu42 dk önce
    soy ismine gurban olsun turklukle hiç alakası olmayanların Türk ismini alması gibi bir şey buda
  • yusufyusuf43 dk önce
    Oglum Bak giiiitttt. Ingilizin Torunu
  • MuratMurat43 dk önce
    Adına da, soyadına da yazık
  • Tata TongaTata Tonga43 dk önce
    merve kavakçının eski eşi...
  • Hasan gundoğduHasan gundoğdu44 dk önce
    Sız kımı temsılen meclıs tesınız bunu bence gozden gecırın her şey aslına doner sızın gıbı
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR46 dk önce
    hdp li lerin oyuyla seçildiği için diyet ödüyor,yazıklar olsun sizede oy verenlerede bu şehitlerin hakkını nasıl ödeyeceksiniz
  • Necmettin Necmettin 46 dk önce
    Adı Cihangir soyadı İslamoğlu ama vatan h.ini

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