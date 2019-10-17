Saadet Partili vekilden Barış Pınarı Harekatı tepkisi! "Onlar bu ülkenin parçası değil mi"

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam, Barış Pınarı Harekatı öncesi, PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin de bilgilendirilmesi gerektiğini savundu. İslam, "CHP, MHP, İYİ PARTİ bilgilendirildi. Peki, HDP niye bilgilendirilmedi? HDP bu ülkenin bir parçası değil mi? HDP bu ülkede milyonlarca seçmeni temsil etmiyor mu arkadaşlar?" diye sordu.

Meclis'te konuşan İslam, harekat hakkında yalnızca 3 partiye bilgi verilmesine tepki göstererek, "Şimdi, 3 partiyi bilgilendirdiniz. Bu Mecliste kaç parti temsil ediliyor? 9 parti. 5'inin grubu var, sizi saymıyorlar diyelim. CHP, MHP, İYİ PARTİ bilgilendirildi. Peki, HDP niye bilgilendirilmedi?" dedi.

AK Partili isimden cevap

AK Parti milletvekili Kemal Çelik, İslam'a "Sana ne? Avukatı mısın sen?" diye cevap verdi.

Saadet Partili meclis üyesi Metin Dalgalı, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle TSK'ya "zalim" deyince ortalık karıştı

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