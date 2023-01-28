Saadet Partili Nurettin Çelik'ten şok Erdoğan itirafı! Herkes şaştı kaldı
Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken 6'lı Masa'da yer alan Saadet Partisi'nden dikkat çeken bir itiraf geldi. Saadet Partisi GİK Üyesi Nurettin Çelik, "Biz Erdoğan’dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz." itirafında bulundu.
6'lı Masa'nın adaylık savaşı devam ederken masanın ortaklarından Saadet Partisi'nin bomba itirafları peş peşe geliyor.
Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman'ın kararsız seçmenin AK Parti'ye döndüğünü itiraf etmesinin ardından bir itiraf da Saadet Partisi GİK Üyesi Nurettin Çelik'ten geldi.
Nurettin Çelik sistemle sıkıntılarının olduğunu belirterek "Biz Erdoğan’dan daha dürüst bir adam bulamayabiliriz." itirafında bulundu.