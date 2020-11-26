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Aktüel Saadet Partili Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı kınadı
Aktüel

Saadet Partili Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:39:06 -
Saadet Partili Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı kınadı

TBMM (AA) - Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 saygınıyla ilgili "hayret verici bir süreç yönetimine" şahit olduklarını savundu.

Kovid-19 vaka sayısının, dün 28 bin olarak açıklandığını ifade eden Karaduman, "Bu süreç göstermiştir ki iktidar, kriz yönetimi konusunda yetersiz kalmıştır. Kötü bir kriz yönetiminin nasıl olacağı bütün ülkeye gösterilmiştir." görüşünü öne sürdü.

Darda kalan esnafa, bankalara borçlanma dışında başka bir seçenek gösterilmediğini savunan Karaduman, "Devlet, zor zamanda vatandaşının yanında olmayacaksa ne zaman olacak?" diye sordu.

Karaduman, vatandaş geçim derdiyle boğuşurken, holdinglerin milyarlık borçlarının bu dönemde de silinmeye devam ettiğini, iktidarın, mağduriyet yaşayan vatandaştan değil, holdinglerden yana tavır takındığını iddia etti.

Ekonomi ve hukuk alanında ciddi bir yozlaşma, tıkanma yaşandığını ileri süren Karaduman,"(Hukuk ve ekonomide yeni reform yapacağız) söylemi, bu tıkanmışlığın, bitmişliğin itirafıdır. İktidar (ekonomi ve hukukta reform yapacağız) söylemiyle, iktidara yeni gelmiş gibi bir intiba oluşturarak vatandaşın aklıyla dalga geçmekten vazgeçmelidir. Artık bakan, genel müdür değişiklikleri bir işe yaramadığı gibi sorunları ortadan kaldırmaya da yetmemektedir. Mesele isimlerin, kişilerin değişmesi değil mesele; anlayışın, sistemin ve zihniyetin değişmesidir. Çünkü daha köklü, derin, kapsamlı bir değişikliğe acilen ihtiyaç var." diye konuştu.

Karaduman, bir soru üzerine, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayı en güçlü şekilde kınadığını söyledi.

Ankara'nın girişimleriyle askerlerin bu yanlıştan vazgeçtiğini dile getiren Karaduman, "Umarım böylesi hukuk dışı uygulamalar bir daha yaşanmaz." dedi.

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