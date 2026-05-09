Görenler şaşırıp kalıyor! Belçika'da gördü Kayseri'ye taşıdı

Etkinliğin çok ilgi gördüğünü vurgulayan Boyacıoğlu, "Araştırmalarım sonucunda yılda yaklaşık 1500-2 bin kişi arasında sadece yayalarda ölümler oluyor. Bu da ciddi bir oran. Biz de işin bu tarafından bakarak bir farkındalık oluşturup bu mesajı insanlara ne kadar verebiliriz diye düşündük ve bunu amaçladık. Trafik ve Karayolları Haftası münasebetiyle de bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Burada Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Emniyet Müdürlüğü’nün destekleriyle bu proje hayata geçti. Şehirde olsun sanal medyada olsun çok da ciddi bir ilgi gördü. Bu da bizim için büyük bir gurur. Türkiye’de 8 aydır faaliyet gösteren bir firmayız. Bu bizim ilk sosyal sorumluluk projemiz oldu. Halı yaklaşık, 18 metre uzunluğunda, 4 metre eninde toplam 72 metre kare büyüklüğünde bir halı. Üzerinde ‘önce yaya’ ibresi olan bir yazı var" dedi.