Turkcell'den 'Yarının Teknoloji Liderleri'ne 3 milyon 300 bin TL ödül! Mayıs ayında 6 metrelik karla mücadele! Çığ riski nedeniyle 5 aydır kapalıydı Diyet yapıyorsunuz ama kilo veremiyor musunuz? Bakın sebebi neymiş! O ilde her yer beyaza büründü! Kar kalınlığı 5 metreye ulaştı! Tevfik Diker'den CHP'ye Sert Tepki: Temiz siyaset adına açıklama bekliyoruz Akaryakıtta okkalı indirim! Tabelayı görenler resmen havalara uçtu Osman Gazi'nin fethettiği Söğüt Derbendi kalesi'nin yeri tespit edildi Her 10 tüketiciden 8'i... Besin zehirlenmemesi için... Bu iki alarma dikkat Görenler şaşırıp kalıyor! Belçika'da gördü Kayseri'ye taşıdı "Kapılarımız Türklere sonuna kadar açık" diyerek duyurdular: Gelin, ortak ordu kuralım
Görenler şaşırıp kalıyor! Belçika'da gördü Kayseri'ye taşıdı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Görenler şaşırıp kalıyor! Belçika'da gördü Kayseri'ye taşıdı

Belçika’da yaşayan Osman Boyacıoğlu, Avrupa’da yayalara verilen öncelikten etkilenerek memleketi Kayseri’de dikkat çeken farkındalık çalışması yaptı.

Belçika’da trafikte yayalara verilen önceliği gören Osman Boyacıoğlu, memleketi Kayseri’de aynı konuda farkındalık oluşturmak için harekete geçti.

Belçika'da yaşayan iş insanı Osman Boyacıoğlu, 8 ay önce memleketi Kayseri'ye gelerek halı fabrikası kurdu. Avrupa ile Kayseri trafiğini arasındaki farklar sonucu Kayseri'de yayalara yol verilmediğini fark eden Boyacıoğlu, Vali Gökmen Çiçek ile görüşerek farkındalık oluşturmak amacıyla 'önce yaya' konulu bir halı tasarladı. Yaya yoluna özel olarak tasarlanan halı, Kayseri'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, yaya geçidinde temsili yaya geçidi olarak kullanıldı.

Osman Boyacıoğlu, "Şubat ayı gibi Vali Bey'i ziyaret ederek projeyle ilgili bir bilgilendirme yaptım. Kendisi de projeyi çok beğendi. ‘Bu projeyi mutlaka Trafik ve Karayolları Haftası’nda gerçekleştirelim' dedi. Bu doğrultuda buradan bütün Türkiye’ye yaya farkındalığını oluşturmak istedik. Uzun yılar Avrupa’da yaşamış biri olarak Avrupa ve Türkiye’deki trafik kurallarına baktığımızda çok ciddi farklılıklar var. Türkiye’de maalesef yayaya çok fazla yol verilmiyor. Avrupa’da bu konu biraz daha hassas, biz de buna dikkat ederek bir farkındalık oluşturmak istedik. İnsanların biraz daha yayalara dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Etkinliğin çok ilgi gördüğünü vurgulayan Boyacıoğlu, "Araştırmalarım sonucunda yılda yaklaşık 1500-2 bin kişi arasında sadece yayalarda ölümler oluyor. Bu da ciddi bir oran. Biz de işin bu tarafından bakarak bir farkındalık oluşturup bu mesajı insanlara ne kadar verebiliriz diye düşündük ve bunu amaçladık. Trafik ve Karayolları Haftası münasebetiyle de bu projeyi hayata geçirmiş olduk. Burada Sayın Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Emniyet Müdürlüğü’nün destekleriyle bu proje hayata geçti. Şehirde olsun sanal medyada olsun çok da ciddi bir ilgi gördü. Bu da bizim için büyük bir gurur. Türkiye’de 8 aydır faaliyet gösteren bir firmayız. Bu bizim ilk sosyal sorumluluk projemiz oldu. Halı yaklaşık, 18 metre uzunluğunda, 4 metre eninde toplam 72 metre kare büyüklüğünde bir halı. Üzerinde ‘önce yaya’ ibresi olan bir yazı var" dedi.

Boyacıoğlu, "Renginin daha fazla dikkat çekmesi için farklı tasarımlar yaptık ve renkler çalıştık. Öncesinde siyah üzerine beyaz renk yaptık ama en son toplantıda alınan karar ile zemin kırmızı diğer yazılarında beyaz olsun denildi. Bu şekilde daha dikkat çekti diye düşünüyoruz. Sadece dikkat çekmesi için o rengi seçtik. Vatandaşın ilgisi ise hoşumuza gitti. Bu bizim için ayrı bir gururdu. Amacımız, tamamen farkındalık oluşturmak. Vatandaşların ilgisi, halı üzerinde yürümeleri araçların bir süre trafik memurları kontrolünde geçmeye devam etmesi buradan bütün dünyaya farklı bir mesaj oldu. Önce yaya diyoruz" diye konuştu.

Yorumlar

misafir

CB'mizin bir lafı çok doğru. Ayaklar baş olunca, İnsan'a verilen önem, kalmıyor. Trafikte insana saygısı olmayanların topluma eğitimle geri döndürülmesi gerekli.
