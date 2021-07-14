Saadet Partili iki isim AK Parti'ye geçti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını tanıttı.

Mehmet Özhaseki: Son bir yıl içerisinde partimize katılan belediye başkanı sayısı da 40 oldu.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları:

Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe

Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı

6 bin seçmenli Elazığ Yazıkonak Belediyesi seçimlerini 2019 yılı seçimleride Hatif Çadırcı Saadet Partisi adayı olarak %50 oyla kazanmıştı.2019 seçimlerinde Ak Parti adayı ise %46 oy almıştı. Tıklayın.

8 bin seçmenli Diyarbakır Çüngüş Belediyesi seçimlerini 2019 yılı seçimleride Ali Suat Akmeşe Saadet Partisi adayı olarak %50 oyla kazanmıştı.2019 seçimlerinde Ak Parti adayı ise %44 oy almıştı.