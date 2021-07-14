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Siyaset Saadet Partili iki isim AK Parti'ye geçti
Siyaset

Saadet Partili iki isim AK Parti'ye geçti

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından partiye katılan iki belediye başkanı için bir tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 13:19:00 -
Saadet Partili iki isim AK Parti'ye geçti

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını tanıttı.

Mehmet Özhaseki: Son bir yıl içerisinde partimize katılan belediye başkanı sayısı da 40 oldu.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları:

Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe

Elazığ Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı

6 bin seçmenli Elazığ Yazıkonak Belediyesi seçimlerini 2019 yılı seçimleride Hatif Çadırcı Saadet Partisi adayı olarak %50 oyla kazanmıştı.2019 seçimlerinde Ak Parti adayı ise %46 oy almıştı. Tıklayın.

8 bin seçmenli Diyarbakır Çüngüş Belediyesi seçimlerini 2019 yılı seçimleride Ali Suat Akmeşe Saadet Partisi adayı olarak %50 oyla kazanmıştı.2019 seçimlerinde Ak Parti adayı ise %44 oy almıştı.

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