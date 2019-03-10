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Saadet Parti Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon’da partililere böyle sitem etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon’da partililere seslenmek için çıktığı kürsüde yankı yapan ses düzenine tepki gösterdi.

10 Mart 2019 Pazar 17:55
Saadet Parti Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon’da partililere böyle sitem etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Trabzon’da partililere seslenmek için çıktığı kürsüde yankı yapan ses düzenine tepki gösterdi. Ses teknisyenlerin ısrarla mikrofona yanaşma teklifine kızan Karamollaoğlu, “Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorlarsa vay geldi halimize. Kusura bakmayın arkadaşlar bizim derdimiz anlatmak ve anlaşılmak. Onun için bu tip yaklaşımlara kızıyorum” dedi.


Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘Trabzon Buluşması’ programı kapsamında Beşirli Spor Kompleksi’nde partililere seslendi. Konuşmasında sesinin mikrofon nedeniyle yankı yapmasına kızan Karamollaoğlu, “Ses çok yankı yapıyor, karşı taraflar rahat duyuyor mu bilmiyorum” dedi. Bu esnada yanına gelen partili Karamollaoğlu’na mikrofona yanaşmasını gerektiğini söyledi. Bu teklife de kızan Karamollaoğlu, “Yaklaştırınca azalmıyor ki artıyor. Bunu ayarlayanlar baksınlar. Gürültü konuşmanın iyi anlaşılmasına vesile olmuyor” diyerek, partililere “Kusuru bakmayın” dedi. Konuşmasına devam eden Karamollaoğlu bir süre sonra sesinin salonda tekrar yankı yapması üzerine, “Ben bu sesten rahatsızım da siz rahatsız mısınız bilmiyorum. Bu sesten dinlerken de rahatsızdım şimdi de rahatsızım. Arkadaşlar şunu bir düzeltsinler. Yankı yapan ses anlaşılmaz” ifadelerini kullandı. Ses teknisyenin, “Sayın Başkanım biraz yaklaşırsanız” teklifine sinirlenen Karamollaoğlu, “Yaklaştığın zaman artıyor. Bak yaklaştım şimdi daha mı iyi anlaşılıyor. Herkesin işi için ehli diyoruz. Arkadaşlar ses düzenini bile ayarlayamıyorlarsa vay geldi halimize. Kusura bakmayın arkadaşlar bizim derdimiz anlatmak ve anlaşılmak.Onun için bu tip yaklaşımlara kızıyorum. Bunlar bildiklerini okuyacaklar hiçbir değişiklik yapmayacaklar. İnşallah söylediklerimi siz anlarsınız” diyerek sitemde bulundu.


Daha sonra konuşmasına devam eden Karamollaoğlu, kucaklaşmanın adalet sağlanmadan olmayacağını belirterek, “Şuanda kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Dışardan bir tehdit altında bulunan ülkede ilk yapılması icap ed,de yaşayan herkesin birbiriyle kucaklaşması, sahip çıkmasıdır. Dün Antalya’da hale gitmiştim. Bizi karşılayanlar biraz güle oynaya, birazda üzüntülü vatan hainlerinin merkezine hoş geldiniz dediler. Niye, çünkü üzülmüşler. Bizim en önemli konumuz genel seçimlerde de üzerinden durduğumuz bu kucaklaşma meselesiydi. Ancak kucaklaşma adalet sağlanmadan olmaz. Adalet mülkün temelidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:55
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