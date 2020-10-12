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Spor S Sport Plus'tan sağlık çalışanlarına özel kampanya
Spor

S Sport Plus'tan sağlık çalışanlarına özel kampanya

Yeniakit Publisher
2020-10-12 11:49:49 -
S Sport Plus'tan sağlık çalışanlarına özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA ve Formula 1 gibi içerikleri bünyesinde bulunduran S Sport Plus, sağlık çalışanlarına özel bir kampanya başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, kampanya boyunca S Sport Plus, yıllık üyelik paketini sağlık çalışanlarına özel indirimli fiyat seçeneği ile sunacak.

S Sport Plus'ın, başlattığı kampanya çerçevesinde 159,99 lira olan yıllık üyelik paketini, sağlık çalışanları 99,99 liraya alabilecek.

Kampanyadan faydalananlar, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, NBA, NFL, F1 ve UFC olmak üzere tüm spor içeriklerinin yanında, film ve belgeselleri 1 yıl boyunca 60 lira indirimle izleyebilecek.

Öte yandan S Sport Plus hesabı açmış ancak üyeliğini henüz aktifleştirmemiş kullanıcılar da yeni üyelik oluşturarak kampanyadan yararlanabilecek.

Kampanya, 30 Ekim 2020'de sona erecek.

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