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Dünya S. Arabistan'a casusluk yapmaktan suçlu bulundular! O ülke duyurdu
Dünya

S. Arabistan'a casusluk yapmaktan suçlu bulundular! O ülke duyurdu

Danimarka'da mahkeme, Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi üyesi 3 İran vatandaşını Suudi istihbarat servisi lehine casusluk faaliyetleri yürütmekten suçlu buldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 16:45:00 -
S. Arabistan'a casusluk yapmaktan suçlu bulundular! O ülke duyurdu

Danimarka'da mahkeme, Ahvaz'ın Kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLA) üyesi 3 İran vatandaşını Suudi istihbarat servisi lehine casusluk faaliyetleri yürütmekten suçlu buldu.

Mahkeme, ayrılıkçı ASMLA üyelerinin İran'ın yurt içi ve yurt dışında özellikle de Danimarka'daki askeri ilişkilerine dair istihbarı bilgiler toplayarak Suudi istihbaratına ilettiğinin tespit edildiğini bildirdi.

ASMLA'nın 3 mensubunun casusluktan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı, kararın martta verileceği kaydediliyor.

Mahkeme, yargılamaların güvenlik gerekçesiyle basına kapalı yürütüleceğini ve söz konusu kişilerin suçlamaları reddettiği bilgisini paylaştı.

ASMLA mensupları 2020'de Kopenhag'ın güneybatısındaki Ringsted bölgesinde gözaltına alınmıştı.

Danimarka Polis İstihbaratı, Danimarka’da ikamet eden 3 İran vatandaşının 2012-2018 yıllarında Suudi Arabistan için istihbarat toplamaktan dolayı gözaltına alındığını açıklamıştı.

ASMLA, 22 Eylül 2018'de Ahvaz kentinde İran-Irak Savaşı'nı anma etkinlikleri kapsamındaki askeri geçit törenine saldırı düzenlemekle suçlanıyor. Söz konusu saldırıda 25 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

ASMLA'nın kurucusu Ahmed Mola Nissi de 8 Kasım 2017'de Hollanda'nın Lahey kentinde evinin önünde silahla vurularak öldürülmüştü.

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