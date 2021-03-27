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Gündem S-400'lerin yerini mi alacak? Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'den "Siper füzeleri" açıklaması
Gündem

S-400'lerin yerini mi alacak? Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'den "Siper füzeleri" açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Siper füzeleri S-400'ün yerini alır mı?' sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 12:13:00 - 2021-03-27 13:22:25

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ülke TV'de katıldığı yayında soruları cevaplandırdı.

İnsansız ve İnsanlı denizaltı projeleri hakkında konuşan Demir, "Belirttiğiniz gibi denizaltı projelerimiz devam ediyor. Şu anda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türkiye kendi denizaltını tasarlayıp üretecek seviyede. Zaten denizaltı konusunda Deniz Kuvvetlerimizin kabiliyetleri ortada. İnsansız sistemler konusunda her ortamda geleceğin muharebe ortamında çok önemli olacağını düşündüğümüz için çeşitli boyutlarda insansız hava, deniz, kara araçları çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"Siper füzeleri S-400'ün yerini alır mı?"

Demir, "Siper füzeleri S-400'ün yerini alır mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

Hava savunmada her kademe önemli. Burada bu kademelendirmeyi yapmak her atılan ürün bir anlamda merdivenin basamağını çıkmak ve bir amacı gerçekleştirmek anlamı taşıyor. Mesela Korkut sahadayken onun yaptığı bir görev var. Daha sonra Hisar A'ları devreye soktuk. Şu anda seri üretime başladılar. Hisar O testleri sürüyor, o da seri üretime geçti. Bu arada tabii Sungur diye ara bir ürün çıkarttık, Hisar A'nın ve altında diyebiliriz. Omuzdan atılan veya çeşitli kısa mesafeleri bertaraf edebilecek. Siper'e doğru adım adım gidiyoruz. Siper'in testine de geçeceğiz tabii ki. Burada mühim olan muhtemel hava tehditlerine karşı savunmanızı yapabilmeniz. Yani Siper ideal bir nokta oraya geldik mi bütün hava tehditlerini yok edeceğiz anlamı değil bu. Çünkü özellikle günümüzde çeşitli insansız hava araçlarının, dronların irili ufaklı tehditleri oldu. Çeşitli çapta irili ufaklı roketler atıldı, atılabildiği günümüzde bunların her birini durduracak sistemlerinizin devrede olması lazım. Yani bu bir çok yönlü olay. Tabii Siper deyince, Siper'le ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Siper'e giden her yol haritasında arada ürünlerimizi göreceksiniz. Sungur'da olduğu gibi, Hisar'da olduğu gibi. O açıdan biz hangi hava tehdidine karşı başarılı olabiliriz. hangi ürün elimizde sorusu çok daha doğru bir soru olur. Siper ideal bir ürün oraya vardık mı her şey bitecek anlamı değil. Biz meseleyi böyle değerlendiriyoruz.

Demir ayrıca bu sistemlerin ihraç potansiyelinin de olduğunu kaydetti.

"CAATSA yaptırımlarının bu süreçte savunma sanayimize etkisi nasıl oldu?" sorusuna cevap veren Prof. Dr. İsmail Demir, "CAATSA yaptırımlarını biz elimizin tersiyle itip devam ediyoruz. Belki farkındalığımızı artırması bakımından da bize işaret fişeği oldu diyebiliriz. O açıdan bunları bırakıp yolumuza devam edeceğiz. Geleceğin harekat ortamında sürekli düşünüp bununla ilgili hazırlıklar ve projeler yapıyoruz. Bazı ürünlerin çalışması devam ediyor bazı ürünlerin testleri devam ediyor. Çok sayıda görev icra eden otonom Karadeniz Hava Sistemleri'nin görev paylaşımı yapıp harekat ortamında belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere devreye girdiği ortamlar söz konusu. Bunlara adım adım gitmek gerekiyor ve bunlar için kaynak gerekiyor. Dünya buraya doğru gidiyor. Bunları yapmazsanız geride kalırsınız. Yapay zeka sisteminin bir otonom sisteminin birbirleriyle haberleştiği yine harekat merkezine bilgi gönderdiği bazen kendi kararlarını belli ölçüde kendi verdikleri ortamı düşünmezseniz ve bugün başladık yarın oldu şeklinde olmayacak. Uzun bir yolculuk bu. Şu anda savunma sanayisinde belli yetkinliği olan ülkelere geleceğe yatırım yapma peşinde. Biz şu anda onların elindeki mevcut ürünlerin daha iyilerini yapmaya çalışırken bir taraftan da geleceğe bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Aga tebrik ederim

Ama neden 4 lü bunların sayısını 6 yada 8 Li olmuyor mu ?
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MEHMET ÖKSÜZ

Adama derlerki madem böylebir projeniz vardı neden s 400 leri aldınız. Amarika istemiyor diye şimdi bu kadar kıvırmazdınız.anlaşılan oki s 400 leri başka bir ülkeye satacaksınız.kem küm etmeyin delikanlı olun biraz.
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