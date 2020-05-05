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Gündem

S-400'ler ne zaman aktif edilecek? Türkiye’nin merak ettiği soruya cevap verdi

Koronavirüs nedeniyle bir süre aktivasyonu ertelenen S-400'ler ile ilgili olarak gazeteci Hande Fırat'tan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:41:00 - 2020-05-05 17:42:42
S-400'ler ne zaman aktif edilecek? Türkiye’nin merak ettiği soruya cevap verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 'Yeni normal ve gündem' başlıklı yazısında "S-400'lerin aktivasyonun yeniden gündeme gelebilmesi için yeni normale dönülmesi gerekecek" görüşünü savundu.

Hande Fırat, S-400'lerin aktif hale gelmesi için hayatın normele dönmesi gerektiğini söyledi.

İşte Fırat'ın o yazısından dikkat çeken bölüm:

ABD demişken, en merak edilen konuların başında iki ülke ilişkilerinde tansiyonu daha önce yükselten ve CAATSA yaptırımları ile daha da yükseltme potansiyeli taşıyan S-400 konusu geliyor. S-400’lerin aktivasyonunun ötelenmesiyle sorun şimdilik rafa kalkmış görünüyor. Yetkililer aktivasyonun ötelenmesinin nedenini Rusya’dan virüs sebebiyle gönderilmeyen teknik ekipman ve eğitimin hâlâ tamamlanamamış olması gerekçeleriyle açıklıyor. Ancak tarafların pozisyonlarını koruduklarının da altı çiziliyor. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen son telefon görüşmelerinde S-400 konusunun gündeme gelmediği bilgisi var. S-400’ler ve Patriot’lar konusunda ABD ile yürütülen görüşmelerde yeni bir durum yok. Konu, Türkiye’nin “Patriot alımını ön koşulsuz konuşmaya hazırız”, Amerika’nın ise “S-400’ler gündemdeyken Patriot konuşmayız, S-400’ler aktive edilmemeli” açıklamalarında kalmış durumda. Peki S-400’lerin aktivasyonu ne zamana kadar ötelendi? Yetkililer bu konunun şimdilik doğrudan virüsle ilgili olduğuna dikkat çekiyorlar. Aktivasyonun gerçekleşmemesi gerekçesinden hareketle, aktivasyonun yeniden gündeme gelebilmesi için hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın normale ya da yeni normale dönmesi gerekecektir. Rusya’dan teknik ekipman ve eğitim ekibinin gelebilmesi iki ülke için de bu durum geçerli. Taraflar prensipte pozisyonlarını koruduklarını beyan etseler de yeni normalin getireceği yeni koşullara göre yeni değerlendirme yapılacaktır.

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Yorumlar

Karga

Depoda ki yerini alır bu salgın sonrası en güçlü amerika çıkar çin tıpış tıpış tazminatları öder putin merkel makron boris gider iranda rejim değişir tek kalan yerin de esad ve trump olur demedi demeyin .. tek kurşun atmadan tüm ülkelerin rezervleri altın dahil masaya kondu , petrol çöp oldu .. elinde en güçlü ordusu olan masadaki tüm eli alır . O yüzden rusya ve çin hayalcileri şimdi kara kara düşünüyorlardır .. baksanıza herkes dolar peşinde .
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Mesut Sarp

İşte bütün Türkiye bu cevabı bekliyordu. Peki şimdi nolacak?
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