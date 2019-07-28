S-400'ler için ikinci aşama! Açıklama geldi

İlk sevkiyat aşaması 25 Temmuz'da biten S-400'ler için ikinci sevkiyat tarihi de belli oldu.

Rusya, ABD ile Türkiye arasında kriz yaratan ve ilk aşaması tamamlanan S-400 sevkıyatının ikinci aşaması için kesin tarih vermedi. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının ikinci aşamasının ‘gelecek aylarda gerçekleşeceğini’ söyledi.

Sputnik’in aktardığına göre, Şugayev Rus basınına açıklamasında ‘Türkiye’ye S-400 sevkiyatının belirlenen süreçler doğrultusunda yapıldığını’ ifade etti. Şugayev, sevkiyatın ikinci aşamasının da gelecek aylarda gerçekleşeceğini kaydetti.

Üç aşamalı olarak yapılması planlanan sevkiyatın ilk aşaması 25 Temmuz’da tamamlanmıştı.



