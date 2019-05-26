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S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz

S-400’lerle ilgili yaptığı “Senin uçakların onları tanımıyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler.” açıklamasıyla milleti güldüren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den sonra, şizofren NATO’cu solaklar da ekranlardan S-400’lerle ilgili akla ziyan yorumlarda bulunmaya başladılar. Halk TV’de sunulan “Türkiye Nereye” adlı programda konuşan Gazeteci Zeynep Gürcanlı, S-400’lerin yeni bir darbe girişiminde kendi uçaklarımızı vurmak için alındığını iddia etti.

26 Mayıs 2019 Pazar 01:31

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Bilumum Türkiye düşmanları ve içerideki Erdoğan karşıtlarının hedefi haline gelen Rus yapımı S-400 Hava Savunma Sistemleri, alınması durumunda sadece ABD’nin değil NATO’cu şizofrenlerin de dengesini bozmaya başladı. S-400 sistemlerinin kullanım amacıyla ilgili akla ziyan yorum yapan solak gazeteciler, cahilliğe dayalı komplo teorisinde zirveyi zorluyorlar.

Akşener yolu açtı, komplocu solaklar ilerliyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin Kırklareli İl Başkanlığı’nın açılışında S-400’lerle ilgili yaptığı değerlendirmeler, komplocu solak gazetecilere komplo malzemesi oldu. Akşener’in “O füzeleri nerede kullanacaksınız kardeş? Senin F-16'ların onları tanımıyor, onlar F-16'ları düşman uçağı olarak görüyor. Koyacaksın bir depoya çürüyecekler.” açıklaması konunun uzmanlarını güldürürken, Akşener’in açıklamasından yola çıkan solak gazeteciler de akla ziyan komplo teorileri üretmeye başladılar.

Kendi uçağımızı vurmak için alıyormuşuz

Halk TV’de Gazeteci Fatih Ertürk’ün sunduğu “Türkiye Nereye” adlı programa katılan Gazeteci Zeynep Gürcanlı, S-400’lerin alımına ilişkin yaptığı değerlendirmede komplo teorilerinin sınırlarını zorladı. Tehdit değerlendirmesinde Yunanistan’ı bir tehdit olarak görmediğini belirten Gürcanlı, S-400’lerin aslında 15 Temmuz benzeri bir darbe girişiminde kendi uçaklarımızı vurmak için alındığı iddiasında bulundu. ABD’nin S-400 alımına neden bu kadar tepki gösterdiğine ilişkin sebeplere değinmeyen Gürcanlı, komplo teorisi üretmekte adeta sınırları zorladı.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 01:31
  1. Kırklareli
  2. S-400 Hava Savunma Sistemleri
  3. Halk TV
  4. Fatih Ertürk
  5. Zeynep Gürcanlı
  6. Türkiye Nereye
  7. Yunanistan
  8. ABD
  9. NATO

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