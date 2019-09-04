S-400 eğitimi başladı
Mili Savunma Bakanlığı:- "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'da S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı"04 Eylül 2019 Çarşamba 13:03
ANKARA (AA) - S-400 eğitiminin Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla Rusya'da başladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Rusya'nın Gatchina kentinde S-400 eğitimi, Hava Kuvvetleri personelinin katılımıyla başladı." ifadelerine yer verildi.
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