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S-400 Antalya'ya geliyor

Antalya'da ilk kez düzenlenecek Türkiye'nin en büyük havacılık organizasyonu olan Eurasia Airshow'da Rus savunma şirketi Almaz-Antey, ürünlerini, teknik imkanları ve verdiği hizmetleri tanıtacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:58
S-400 Antalya'ya geliyor

Şirketin fuardaki standında Avrasya bölgesinin ihtiyaçları açısından güncel olan askeri amaçlı ürünler ile ilgili ayrıntılı bilgiler verilip S-400 Triumf, Buk-M2E, Tor-M2E, Tor-M2KM gibi hava savunma kompleksleri ve Tor-M2KM kompleksinin unsuru olan 9A331MK-1 tipi otonom savaş modülü sergilenecek.
Şirket standının ziyaretçilerine uzun menzilli S-400 Triumf ve S-300BM Antey 2500 tipi füze savunma sistemleri, orta ve kısa menzilli Buk-2ME, Tor-M2E, Tor-M2K ve Tor-M2KM savunma sistemlerine dair bilgiler video formatında sunulacak.

Ziyaretçiler, şirketin teknik ekipmanların modernizasyonu ve onarım hizmetleri konusunda da bilgilendirilecek.

Almaz-Antey Genel Müdür Yardımcısı Vyaçeslav Dzirkaln, şirketin fuar ile ilgili planlarına dair açıklamada bulunarak, "Türkiye ile savunma alanında işbirliğini yapan Almaz-Antey, faaliyet gösterdiği alanın özellikleri ve bölgesel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak fuar kapsamında geniş kapsamlı ürün yelpazesinin tanıtımını yapacak" dedi.

Dzirkaln'ın sözlerine göre, şirketin temsilcileri Eurasia Airshow 2018'e katılacak devlet ve iş çevrelerinin yetkilileri, şirketin potansiyel müşterileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor.
Almaz-Antey savunma şirketi, daha önce teslim ettiği askeri amaçlı ürünlerin işletilmesi ve kullanımı, yedek parçaları teslimatı, kullanım, modernizasyon ve onarım sürelerinin uzatılması ve yabancı uzmanların belirtilen konularda hizmet verebilmeleri için eğitilmesi ile ilgili dış ticaret faaliyetlerini bağımsız bir şekilde sürdürme hakkına sahiptir.

Almaz-Antey savunma şirketi, yaklaşık 130 bin çalışanıyla Rus savunma sanayi alanında faaliyet gösteren en büyük şirketlerden biri konumunda bulunuyor. Şirketin ürettiği ürünler dünyanın 50'yi aşkın ülkesinin silahlı kuvvetlerinin envanterinde yer alıyor.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:58
  1. Rus savunma şirketi Almaz-Antey
  2. Eurasia Airshow 2018 Fuarı'nda ürünlerini tanıtacak

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