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Dünya Ryanair vakasıyla ilgili Belarus'a soruşturma kararı alındı
Dünya

Ryanair vakasıyla ilgili Belarus'a soruşturma kararı alındı

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) Ryanair'e ait yolcu uçağının Belarus'un başkenti Minsk’e acil inişiyle ilgili soruşturma başlatma kararı aldığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 04:04:00 -
Ryanair vakasıyla ilgili Belarus'a soruşturma kararı alındı

İrlanda Ulaştırma Bakanı Eamon Ryan, yaptığı açıklamada "ICAO'nun, Belarus’taki olayla ilgili şeffaf ve bağımsız soruşturma açma kararına tam destek veriyor, uluslararası mevkidaşlarımızın bunu sağlamaya yönelik desteklerini memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ryan, ICAO’nun olayla ilgili ön raporunu 25 Haziran’da sunmasını beklediklerini kaydetti.

Yunanistan'dan Litvanya'ya giden Ryanair'e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı.

Belarus'un başkenti Minsk'e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan Nexta ve Belarus Golovnogo Mozga Telegram kanallarının kurucusu Roman Protaseviç ve kız arkadaşı Rusya vatandaşı Sofiya Sapega gözaltına alınmıştı.

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