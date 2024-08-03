Ryan Kent'e talip çıktı
İngiltere'nin köklü kulüplerinden Leeds United, Ryan Kent için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve Jose Mourinho'nun verdiği şansı da değerlendiremeyen Ryan Kent, İngiltere'ye geri dönüyor.
Ada medyası, tecrübeli oyuncu için Leeds United'ın nabız yokladığını ve Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euroluk teklifte bulunacağını iddia etti.
Fenerbahçe'ye geldiğinden beri toplam 19 maçta forma giyen Ryan Kent 1 gol 1 asistlik performansla oynadı.
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