Ryan Babel'in formasını giydiği Fulham Premier Lig'de küme düştü! Ryan Babel ve Fabri'nin formasını giydiği Fulham, Watford'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Premier Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Ryan Babel ve Fabri'nin formasını giydiği Fulham, Watford'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Premier Lig'e düşen ikinci takım oldu. Fulham küme düştü! İngiltere Premier Ligi'nde Fulham, deplasmanda Watford'e farklı mağlup olarak Huddersfield'dan sonra küme düşen ikinci takım oldu. 33. hafta itibariyle 17 puanda kalan Fulham, kalan tüm maçlarını kazansa dahi küme düşme hattından kurtulamayacak. Watford deplasmanında Fulham'ın tek golü ise Ryan Babel'den geldi.

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