Ryan Babel'e sürpriz talip! İstanbul'da görüştüler

Brezilya Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan Flamengo, Ryan Babel için siyah beyazlıların kapısını çaldı. İstanbul’da Beşiktaş yönetimi ile görüşen Flamengo temsilcileri, Babel için 4 milyon euro teklif etti.

Takımın önemli parçalarından biri olan Babel’i satmayı düşünmeyen siyah-beyazlı yönetim, teklife olumsuz yanıt verdi. Flamengo’nun teklifi arttırması halinde kulüpler tekrar görüşecek.

Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi olan Ryan Babel, geçen sezon 45 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı takımdaki performansının ardından Hollanda Milli Takımı'nda görev almaya başlamıştı. (Ntv Spor)