Ryan Babel'den sitem: Ben Messi değilim

Süper Lig'in 13. hafta maçında konuk olduğu Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Ryan Babel, Ankaragücü maçını evinden izlerken sosyal medyada yorumlarda bulundu.



Gökhan Gönül'ün yerine oyuna giren Fatih Aksoy'a başarılar dileyerek paylaşımlarına başlayan Ryan Babel, sosyal medyada en aktif günlerinden birini geçirdi. Ljajic - Güven Yalçın işbirliği için "Mükemmel asist, mükemmel gol" yorumu yapan Babel, yabancı madde yağdıran Ankaragücü taraftarlarına da tepki gösterdi.

2. golü kaydeden Mustafa Pektemek'in daha fazla krediyi hak ettiğini ifade eden Babel, aynı şekilde Necip Uysal'ın ise gerçek bir savaşcı olduğu yorumunu yaptı.

''40 bin kişiyi blokladım''

Maç sonu "Harika performans, önemli bir 3 puan" paylaşımı yapan Babel, kendisine hakaret eden birçok kullanıcıyı da blokladığını duyurdu. "Bugüne kadar blokladığım 40 bin kişi ile kendime yeni bir Twitter açabilirim. Hepsi çılgın" diyen Hollandalı yıldız, zaman zaman kendisini eleştiren Beşiktaşlı taraftarlarla atıştı.

"Ben Messi değilim''

Bir Beşiktaş taraftarının "Galatasaray maçında senden çok şey bekliyoruz. Çünkü kapasiteni biliyoruz" yorumuna cevap veren Babel, "Ben Messi değilim. Tek başıma maalesef başaramam" ifadelerini kullandı.