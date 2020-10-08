Ryan Babel'den şampiyonluk mesajı

Hollanda'nın Meksika ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başlayan Ryan Babel, Galatasaray'daki süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını belirten Babel, ''Tecrübeli ve uyumlu bir takımımız var. İlerleyen haftalarda daha iyi sonuçlar alacağız. Taraftarımızın bize inanması gerekiyor. Şampiyon olabilmek için gerekli özelliklere sahibiz. Sezon sonu da şampiyonluğu kutlayacağımızı düşünüyorum'' dedi.