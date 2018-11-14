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Ryan Babel, bedavaya gidiyor!

Fiorentina, Hollandalıyı sezon sonunda bonservis bedelsiz alacağı iddia edildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:56
Ryan Babel, bedavaya gidiyor!

Siyah-beyazlı kulüp, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Babel'le henüz anlaşma sağlayamazken, İtalyan basınında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Corriere dello Sport'un haberine göre; bir süredir Hollandalı yıldızla ilgilenen Fiorentina, bu transferi yaz döneminde gerçekleştirmeyi planlıyor. Bunun nedeni ise Mor Menekşelerin, Ryan Babel'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istemesi...

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta içinde, "Menajerim kulüple görüşüyor. Uzun süredir sessizce bekliyorum... Ne olacağını ben de bilmiyorum" diyerek sitemkâr bir açıklamada bulunmuştu.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:56
  1. ryan babel
  2. beşiktaş
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