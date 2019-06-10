Rüzgardan etkilenen ağaçlar yan yatırdı Şanlıurfa’da gece yarısı kuvvetli rüzgardan dolayı yan yatan ağaçlara belediye müdahale etti.

Şanlıurfa’da gece yarısı kuvvetli rüzgardan dolayı yan yatan ağaçlara belediye müdahale etti.

Gece saatlerinde 30 derece sıcaklıkta etkili olan rüzgar ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle refüjlerdeki ağaçlar yan yattı. Yan yatan ağaçları belediye personelleri tarafından kesilerek yerinden kopartıldı.

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