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Ekonomi ‘Rüzgâr’da hedef 20 bin megavat
Ekonomi

‘Rüzgâr’da hedef 20 bin megavat

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, yeni rüzgar türbini teknolojileriyle Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyelinin 100 gigavatı aştığını belirterek, “Hedefimiz 20 bin megavat kurulu rüzgar gücüne ulaşmak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 21:15:00 -
‘Rüzgâr’da hedef 20 bin megavat

Arıcı, TÜREB Genel Merkezi’nde Birlik tarafından hazırlanan envantere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin rüzgar enerjisi kurulu gücünün halihazırda 10 bin megavatı aştığına işaret etti.

Arıcı, Türkiye’nin son yıllarda oluşturduğu rüzgar enerjisi sanayisi ve rüzgara olan ilgi sayesinde her yıl 1000 megavat hedefinin yakalandığını bildirdi.

Bu hedefin artık 1500 megavat seviyesine çıktığını dile getiren Arıcı, şunları kaydetti:

“Her yıl en az 1500 megavat rüzgar kurulumunu gerçekleştirmemiz gerek. Bunu yapabilecek sanayi, altyapı ve istihdam mevcut. Fazlasını bile yapabilecek tecrübeye sahibiz. Keza sadece karasalda değil deniz üstünde de ayrı bir potansiyelimiz var ve artık burada da adım atıp hızlıca yol almak istiyoruz. Bu potansiyeli de ülkemize kazandırmamız gerek. Bunun için en elverişli noktalarda yapılacak ölçümlere göre artık harekete geçme zamanı. Rüzgar enerjisinde kurulu güç anlamında 10 bin megavat önemli bir eşikti artık hedefimiz 20 bin megavat kurulu rüzgar gücüne ulaşmak.”

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