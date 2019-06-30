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Rüzgara dayanamayan çanak anten otomobilin üzerine düştü

Rize'de dün akşam etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısındaki çanak anten, park halindeki aracın üzerine düştü.

30 Haziran 2019 Pazar 08:42
Rüzgara dayanamayan çanak anten otomobilin üzerine düştü

Rize’de etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, bir binanın çatısındaki çanak anteni yerinden sökerek aracın üzerine düşürdü.

Rize’nin Çayeli ilçesi Yenipazar Mahallesi’nde meydana gelen olayda şiddetli yağışın ve rüzgarın etkisine dayanamayan çanak anten sabitlendiği yerden çıkarak aracın üzerine düştü. Hayati Yazıcı Bulvarı’nda park halindeki aracın tavanına düşen çanak anten çevredekiler tarafından fark edildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 08:42
  1. şiddetli yağış ve rüzgar
  2. çanak anten
  3. Rize’nin Çayeli ilçesi
  4. Hayati Yazıcı Bulvarı

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