Rüzgar uçağı savurdu! Pilot faciayı böyle önledi!
Londra'da bir uçağın kalkış esnasındaki korku dolu anları kameralara yansıdı.
Dün gerçekleşen olayda Heathrow Havalimanı’na iniş yapmak isteyen British Airways’e ait bir uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle pistte sürüklendi. Yeniden havalanmak zorunda kalan uçağı düşmekten, pilotun becerisi kurtardı.
Günlerdir İngiltere'yi esir alan şiddetli rüzgarlar, başkent Londra'da da tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'nda gerçekleşen olayda bir uçak, yere çakılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.
Piste çakılmaktan son anda kurtuldu
Olay pazartesi günü gerçekleşti. Aberdeen'den kalkan British Airways'e air uçak, saat 10.50 civarında başkente ulaştı. İnişe geçen uçak, tam bu sırada sert rüzgarların muhalefetiyle karşılaştı.
Piste iniş yapmaya çalışan uçak, saatte 150 kilometre esen rüzgar nedeniyle başarılı olamadı.
Tekerleklerinin piste değmesinin ardından kuyruğu yerde sürüklenmeye başlayan uçak, fren yapmakta başarısız oldu.
Asfaltta sürüklenen kuyruktan dumanlar çıkarken, patlamanın yaşanmasına da saniyeler kaldı. Yeniden havalanmak zorunda kalan uçak, havada sola doğru dönerek ters dönme tehlikesi de atlattı.
Olayın ardından yapılan resmi açıklamada, uçağın daha sonra sağ salim iniş yaptığı bildirildi. Felaketten, pilotun soğukkanlı refleksleri ve becerisi sayesinde dönüldüğü belirtildi.