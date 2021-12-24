"Rüzgar gülü" Fatih Altaylı, bakın neye isyan etti

Türkiye'nin belki de en omurgasız yazarlarından biri olmasına rağmen, sürekli dürüstlükten ve tutarlılıktan dem vuran Fatih Altaylı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Faiz artırmazsak, Türkiye'nin yaşadığı sorunu biz de yaşayabiliriz" sözleri üzerinden aklınca birilerini köşeye sıkıştırma gayretine girişti. Habertürk'teki yazısında "Aynı şeyi Türkiye’de birisi söyleyince 'Düşman' ya da en iyimser yaklaşımla 'Dış güçlerin' adamı oluveriyor anında. Bakalım “Dostum Putin” söyleyince ne olacak?" diye soran Altaylı, rüzgar nereden eserse oraya döndüğü günleri çabuk unuttuğunu gözler önüne sermiş oldu. İşte "Ahırkapı Feneri" misali bir yanıp bir sönen Altaylı'nın "Yok mu bir standardımız" diye isyan ettiği yazısı:

"Aynı şeyi Türkiye’de birisi söyleyince “Düşman” ya da en iyimser yaklaşımla “Dış güçlerin” adamı oluveriyor anında.

Bakalım “Dostum Putin” söyleyince ne olacak.

Hala dost kalacak mıyız onunla, yoksa yalan olan sevgimiz el diline mi düşecek!

Rusya’nın tartışmasız tek adamı, otokrat devlet başkanı Vladimir Putin ülkesinin ekonomisinden bahsederken, “Merkez Bankası ile ilgili bir şeyler söyleyebilirim ama söylemiyorum. Çünkü Merkez Bankası’nın bağımsız olması gerek. Onların da gerekeni yapması. Merkez Bankası’nın bağımsız ve ihtiyatlı para politikası izlemesine izin vermezsek Türkiye’nin durumuna düşeriz”

Avrupa’nın tartışmasız en otokrat lideri “Merkez Bankası bağımsız olmalı” diyor.

Ve kötü örnek olarak da Türkiye’yi gösteriyorsa eğer.

Türkiye gibi olmayı da düşülebilecek en kötü durum olarak kavramlaştırıyorsa.

Acaba nasıl ele almak lazım?

“Dost acı söyler” diye olumlu mu, yoksa “Haddini bil ey Putin” diyerek olumsuz mu!

Eğer Putin “Dostumuz” olarak bunları söyleyebilirse.

Aynı şeyi söyleyen başkaları niye düşmanımız oluyor?

Yok mu bir standardımız!"