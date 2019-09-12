Rüzgar enerjisinin Türkiye’nin enerji ihtiyacını sağlama oranı yüzde 7,40’a ulaştı

Türkiye’de Temmuz 2019 itibarıyla rüzgarın ülkenin enerji ihtiyacını sağlama oranı yüzde 7,40’a ulaştı. İlk 6 ay için rüzgar gücü 7 bin 615 MW’a çıkarken rüzgar santralleri yatırımında aslan payını yüzde 37,66’lık oranla Ege Bölgesi aldı.

Türkiye Rüzgar İstatistikleri Raporu’nun 2019’un ilk 6 ayını kapsayan verileri yayımlandı. Buna göre; Temmuz 2019 itibarıyla Türkiye’de rüzgarın ülkenin enerji ihtiyacını sağlama oranı yüzde 7,40’a ulaştı. Türkiye’nin kurulu rüzgar gücü Temmuz 2019 itibarıyla 7 bin 615 MW’a çıkarken rüzgar santralleri yatırımında aslan payını yüzde 37,66’lık oranla Ege Bölgesi aldı. Ege Bölgesi’ni yüzde 34,19 oranla Marmara Bölgesi takip etti. Raporda Türkiye’nin rüzgar alanındaki görünümünün değerlendirildiği Türkiye rüzgar enerjisi istatistik raporu, bir önceki yıla oranla azalsa da kurulu güç artışının devam ettiğini ortaya koyuldu.

Rüzgarda 7 yılda 3 kat artış

TÜREB’in yayınladığı 2019 ilk 6 ay Türkiye rüzgar enerjisi istatistik raporu, yalnızca 2019’un ilk yarısını değil rüzgarda son 7 yılda yaşanan gelişimi de gözler önüne serdi. 2012 yılında Türkiye’de kurulu güç 2 bin 312 MW iken bu rakam 7 yılda 3 kattan fazla artarak 7 bin 615 MW’a ulaştı. Yalnızca 2016 yılında bin 500 MW’lık kurulu güç artışı sağlandı.

2019 Haziran sonu itibarıyla:

Rüzgarda kurulu güç 7 bin 615 MW,

Halihazırda işletmede olan rüzgar enerji santrali sayısı 183, inşa halindeki santral sayısı 17,

Türkiye’de kurulu rüzgar türbini sayısı da 3 bin 155 oldu.

İnşa edilen santrallerin yüzde 21,61’i ise Balıkesir’de yer alıyor.

Ocak-Mart 2019 döneminde rüzgar gücü zirveye ulaştı

Rapora göre; 2019 yılının ilk yarısında Ocak-Mart ayları arasında rüzgardan sağlanan elektrik oranı yüzde 8’lerin altına düşmezken baharla birlikte mevsimsel olarak düşüş görüldü. Haziran 2019’da ise rüzgardan elde edilen enerji Türkiye’nin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 7,42’sini karşıladı.

Aslan payı Ege Bölgesi’nin, 2 GW’ı geçen yalnızca iki bölge var

Temmuz 2019 verilerine göre bölgelere göre rüzgar santrallerinin dağılımına bakıldığında;

Rüzgar açısından en elverişli bölge olan Ege Bölgesi yüzde 37,66 ile rüzgarda aslan payını aldı. Bölgede kurulu güç 2.868,05 MW oldu. Ege’yi yüzde 34,19’la Marmara Bölgesi izledi. Marmara’nın kurulu gücü 2.603,50 MW seviyesinde oldu. Akdeniz Bölgesi yüzde 13,08 ve İç Anadolu bölgesi de yüzde 10,02’lik oranlarla yüzde 10 bandının üzerinde kalan bölgeler arasında yer aldı. Karadeniz Bölgesi yüzde 3,67’lik; Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise yüzde 1,22’lik bir paya sahipken Doğu Anadolu’da bu oran yüzde 1’in altında yüzde 0,15 (Malatya, 11.70 MW’lık kurulu güç, Ekşi Enerji) yer alıyor.

İzmir, Balıkesir ve Manisa rüzgarın liderleri

İllere göre dağılıma bakıldığında İzmir, Balıkesir ve Manisa, rüzgar enerji santrallerinde liderliği üstlendi. İzmir yüzde 19,20 ile açık ara ilk sırada yer alırken, onu yüzde 14,90’la Balıkesir izledi. Manisa yüzde 8,80’lik payı ile RES’lerde 3’üncü sırayı alırken Manisa’yı yüzde 6,64’le Çanakkale takip etti. Yüzde 4,79’la Akdeniz Bölgesi’nden Hatay ve yüzde 3,61’le de İç Anadolu Bölgesi’nden Kayseri, beşinci ve altıncı sırada yer aldı. İnşa edilen santrallerde yüksek bir orana sahip olan İstanbul’un mevcut kurulu rüzgar enerji santrallerindeki payı ise yüzde 3,37.

619,3 MW’lık 17 santral inşa halinde

Kurulu güce ek olarak toplam 619,3 MW’lık 17 rüzgar enerji santrali de halen inşa halinde bulunuyor. Santrallerin yüzde 61,78’i Marmara’da yüzde 38,22’si de Ege Bölgesi’nde yer alıyor. İnşa edilen santrallerin yüzde 21,61’i ise Balıkesir’de yer alıyor.

"Sadece ülkemiz için değil bölgede de bu alanda öncü bir ülke olabiliriz"

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Hakan Yıldırım konu ile ilgili değerlendirmesinde, tamamen yerli ve milli bir yenilenebilir enerji kaynağından söz edildiğini belirtirken, "Üstelik son derece çevreci bir kaynak. Ülkemiz son 10 yılda bu alanda insan kaynağından yan sanayiye, türbin bileşenleri üretiminden bilgi birikimine kadar ciddi mesafe kat etti. Sadece ülkemiz için değil bölgede de bu alanda öncü bir ülke olabiliriz. Bunun gerçekleşmesi için ilk ve en önemli adımın 2020 sonunda sona erecek olan mevcut Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) yerini alacak yeni YEKDEM mekanizmasının bir an evvel açıklanması olacak.

Enerji Bakanlığı ve EPDK ile bu alanda yakından çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, 5-6 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapılacak 8’inci Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’nin ana konusunun da bu olacağını kaydetti.

Enerji ve Sanayi Bakanları TÜREK’te sektörle buluşacak

Bu yıl 8’incisi yapılacak olan Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi TÜREK’e Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılım bildirdiğini belirten TÜREB Başkanı Yıldırım, belirli dönemlerde Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılamada yüzde 10’ları zorlayan rüzgar sektörünün yatırımcısından teknoloji şirketlerine ve yan sanayiine kadar yerli yabancı tüm temsilcilerinin kongrede yerini alacağının altını çizdi.