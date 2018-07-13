Rüzgar enerjisine 10 milyar $’lık yatırım

Ataseven, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği, TÜREB ve yenilenebilir enerji sektöründe teknik danışmanlık hizmeti sunan Belçika merkezli 3E şirketi iş birliğiyle düzenlenen offshore rüzgar enerjisi çalıştayına katıldı.

Türkiye’de rüzgar enerjisi sektörünün 2005’te yayınlanan Yenilenebilir Enerji Kanunu sonrasında gelişmeye başladığını hatırlatan Ataseven, gelecekte kara ve deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi yatırımlarıyla sektörün daha da büyüyeceğini kaydetti.

Ataseven, Türkiye’nin 2007’de rüzgardaki kurulu gücünün 146 megavat olduğunu, bu yıl temmuz itibarıyla işletmede olan kapasitenin ise 7 bin megavatı geçtiğini söyledi.

Özellikle son 5 yıldır Türkiye’de rüzgar sektörünün her yıl yüzde 25-30 büyüme gösterdiğine dikkati çeken Ataseven, geçen yıl Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesiyle birlikte toplamda 4 bin megavatlık kapasite tahsisinin yapıldığını aktardı. Ataveseven, geçen yıl tahsis edilen bu kapasitenin yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım hacmi oluşturacağını ve gelecek 3-4 yıl içinde bu kapasitenin işletmeye alınacağını ifade etti.

Öte yandan, mevcut santrallerin kapasitelerinin artırılması için de Türkiye Elektrik İletim AŞ’ye bin 100 megavatlık başvuru yapıldığını söyleyen Ataseven, bu ilave kapasite tahsislerinin önünün açılması gerektiğini vurguladı.