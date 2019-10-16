0553 313 94 23

'Rüzgar enerjisinde 20 bin megavatsaat üretimi amaçladık'

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, yenilenebilir enerji potansiyelini üst seviyeye taşımak için yerli kaynakların değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Rüzgar enerjisinde 20 bin megavatsaat üretimi amaçladık" dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:05
'Rüzgar enerjisinde 20 bin megavatsaat üretimi amaçladık'

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, AA Enerji Masası'nda rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı. 

Enerjide yüzde 75 dışa bağımlı olan Danimarka'nın yenilenebilir enerjiye yaptığı yatırımlarla bağımlılığını azalttığını dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin de bu alandaki yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini üst seviyeye taşımak için rüzgar ve güneş gibi yerli kaynakların değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Rüzgar meselesi, memleket meselesi bizim gözümüzde. Bu konu kişilerden, konulardan tamamıyla bağımsız." diye konuştu.

Yıldırım, son 15 yıldaki teknolojik gelişmeler, tedarik zincirinin büyümesi ve üretimin çeşitlenmesinin rüzgarı, elektrik üretiminin maliyeti bazında cazip bir noktaya taşıdığını belirterek şöyle devam etti:

"Üretilen bir türbin ile yıllık 30 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanıyor. Rüzgarda 1 megavatsaatin üretim maliyeti 55 dolara kadar düşmüş durumda. Güneşte ise 45 dolara kadar düşmüş durumda. Konvansiyonel enerjiden elektrik üretimine bakıldığında doğal gaz ise 75 dolar düzeyinde. Bu doğrultuda Türkiye'de son 10 yılda sıfırdan bir sektör yarattık. Bakanlığımızın vizyonu ve 2023 hedefleriyle rüzgar enerjisinde 20 bin megavatsaat üretimi amaçladık. 48 bin megavatsaat üretim potansiyeline sahip Türkiye'de bugün 7 bin 600 megavat kurulu gücümüz ve 3 bin 500 türbinimiz var."

"Rüzgarla birlikte alt sanayiye odaklanılmalı"

Teknolojiyi geliştirmenin yanında bu teknolojiyi satılabilir hale getirmenin de önemli olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Bugün rüzgar türbininin dizayn aşamasından seri imalata geçişine kadar olan maliyeti 200 milyon avro. 6 ay geç kalırsanız rakipleriniz sizin önünüze geçer. Ülke olarak tüm parçaları imal ediyorsanız ve global tedarik zincirinin parçası haline geldiyseniz pastanın büyük kısmı sizin demektir. Biz bugün imalat kabiliyetine ulaştık ancak bunu ölçeklendirilebilir yapmalıyız." dedi.

Yıldırım, rüzgar sanayisiyle birlikte alt sanayiye de odaklanılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Buz dağının altında kalan kısmı da görmeliyiz. Sadece santral yatırımları değil, rüzgar sektörünün alt sanayisine de bakmalıyız. Burada ana ekipmanlara parça üreten imalatçının da yatırımı söz konusu. Yatırımcıların görmek istediği, önümüzdeki 10 senenin öngörülebilir olması ve yaptıkları işin finanse edilebilmesi. İşinizin, finansal kaynak sağlayan kurumlar tarafından makul ve cezbedici görülmesi gerekiyor. Bugün bankalar, yatırımcı şirketler yenilenebilir enerjiyi seviyor, çünkü dünyanın ekonomisine etki edecek ve önümüzdeki 15 seneyi şekillendirecek olan bir alandan bahsediyoruz."

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:05
  1. rüzgar
  2. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB)
  3. yenilenebilir enerji
  4. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım
  5. AA Enerji Masası
  6. rüzgar enerjisi
  7. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

  • Ayhan DüzAyhan Düz41 dk önce
    Haber hatalı. 20 bin mwh hedefledik yanlış olmuş. Çünkü, megawaat saat üretim birimidir ve bu hedef değil mevcut üretim miktarıdır. Biz zaten şu anda rüzgardan minimum 20.000.000 megawaat saat üretim yapıyoruz. Haberdeki 20 bin megawaat "MW" olması lazım. İşte bu güç birimidir. Biz şu anda rüzgarda 7600 MW kurulu güce sahibiz. Not: 2019 yılının tamamında rüzgardan 22 milyon megawaat saat üretim olacaktır.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erdoğan Kayseri’de Abdullah Gül’ü hedef alacak
  1. Erdoğan Kayseri’de Abdullah Gül’ü..
  2. Trump’ın 3 bakan ile ilgili yaptırım..
  3. Gül hastalığı nedir? Gül hastalığı..
  4. Van'da taşlı sopalı kavga! Ortalık..
  5. Saadet'ten devşirilen CHP'li vekil..
  6. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı
  7. Trump'ın danışmanı O'brien Ankara'da
  8. Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 2 hafta yok
  9. 'YPG/PKK Tel Abyad'da Cuma..
  10. Limon tuzu kılları yok eder mi?
  11. Şırnak'a havan ve roket atıldı!..
  12. Şile yolunda iki otomobil çarpıştı:..
  13. Yunan taraftarlardan Türkiye karşıtı..
  14. Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu
  15. Bulgaristan'nın Volkswagen fırsatçılığı!
  16. Açıklamalar peş peşe geliyor!..
  17. Geri dönenler anlattı: YPG/PKK Tel..
  18. Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına..
  19. Nihat Genç'ten gündemi sarsacak..
  20. Vatan Partisi HDP’nin kapatılması için..
  21. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
  22. Antalya'da iki midibüs çarpıştı!..
  23. Çamaşır makinesinden kireç nasıl..
  24. Limon tuzu yerine limon suyu..
  25. Rus askeri Mümbiç’te devriye yaptı
  26. ABD heyeti Ankara'ya geldi
  27. Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’..
  28. Büyük tepki çekmişti... Emre Can..
  29. Japonya’da tayfun felaketi! 74 kişi öldü
  30. İşte Sözcü’nün ‘Alayınız gelsin’..
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Çin'den skandal Türkiye açıklaması
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!
Erdoğan '1 teklifim var' deyip duyurdu!