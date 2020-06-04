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Aktüel

Rüzgar Enerji Santralinde korkunç kaza: 1 ölü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde rüzgar enerji santralinde kontrolden çıkarak takla atan iş makinesi altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 14:13:18 -
Rüzgar Enerji Santralinde korkunç kaza: 1 ölü

Sakarya’nın Geyve ilçesinde rüzgar enerji santralinde kontrolden çıkarak takla atan iş makinesi altında kalan işçi hayatını kaybetti.


Olay, Geyve ilçesi Eşme Mahallesi mevki’inde yapımı devam eden rüzgar enerji santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santralde kullanılan iş makinesi, sürücüsü Kerim Eltan’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan iş makinesi altında sıkışan sürücüyü gören ve korkuya kapılan arkadaşları durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan Eltan, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Jandarma konu ile ilgili inceleme başlattı.

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