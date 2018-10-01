Rüzgar bulamayan çiftçi vantilatör kullandı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Öztürk, fasulye içerisindeki yabancı otları vantilatör yardımıyla savurdu.

Bin 500 rakımlı Başçiftlik ilçesinde şeker fasulyesi üretimi yapan 53 yaşındaki Mehmet Öztürk, hasat yaptığı fasulyelerde ki yabancı otları sıra dışı bir yöntemle temizliyor. Fasulye içerisindeki yabancı otları elektrikli vantilatör yardımıyla savurarak temizleyen Mehmet Öztürk, "Zor bir sürecin sonunda fasulye temizliğini yapıp satışa hazır hale getiriyoruz” dedi.

"KENDİMİZ YETİŞTİRİP EKİP BİÇİYORUZ"

Yaklaşık 5 ton fasulye üretimi yapılan Başçiftlik ilçesinde şeker fasulyesi ekimi yapan üretici Mehmet Öztürk, fasulye ekiminin kolay bir iş olmadığını satışa hazır hale gelmesi için birkaç kez elden geçtiğini söyledi.

Tarlada patoz işleminden sonra evinin önünde elektrikli vantilatör yardımıyla fasulye savuran Öztürk, "Bu fasulyenin savrulup temizlenmesi elden geçmesi hasadın son demidir. Başçiftlik Karacören Mahallesinde bin 500 rakımda üretilen bir fasulyedir. Tohumunu özellikle kendimiz yetiştirip ekip biçiyoruz. Yüksek bir rakımda ektiğimiz için rüzgar ve havadar olduğu için fasulyenin pişirilmesi çok güzeldir. Tez pişer, kabuk tutmaz, 2-3 yıl kurtlanmaz kendisini koruyan bir fasulyedir" dedi.

TEKRAR ELDEN GEÇİRİLİYOR

Öztürk, ürettikleri fasulyeyi İzmir, İstanbul, Ankara gibi illere toptan ve perakende şekilde sattıklarını da belirterek, "Biz bu fasulyeyi 15 Mayıs tarihinde ekiyoruz, ilaçsız olarak. Çapasını yaptırıyoruz, suyunu veriyoruz, kabuğunda yetiştiriyoruz, dalında kurumasını bekliyoruz, patoz ediyoruz ve temizlemesini yapıyoruz. Biz bunu patoza veriyoruz, patozdan sonra rüzgarda savuruyoruz. rüzgar olmadığı içinde vantilatör yardımıyla ikinci kez elden geçirerek ottan temizlemiş oluyoruz. Daha sonra ise yine bayanlar fasulyeleri elden geçirerek son temizliklerini yaparak satışa hazır hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Fasulye temizleyen kadınlar ise yaptıkları işi zevkle yaptıklarını vantilatör yardımıyla savrulup temizlenen fasulyeyi ayrıca yine elden geçirdiklerini ifade ettiler.